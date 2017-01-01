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В Украине запретили лекарство от гриппа

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В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства Колдфлю индийского производства.
Колдфлю в Украине запретили
Колдфлю в Украине запретили
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В Украине временно запретили реализацию и применение противопростудного лекарственного средства Колдфлю. Соответствующее распоряжение выдала Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, сообщает в воскресенье, 2 декабря, пресс-служба ведомства.

"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства Колдфлю, индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства", - говорится в сообщении.

Теперь все аптеки должны поместить данное лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.

Как известно, Колдфлю используется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов любой этиологии, в том числе аллергического, при головной боли, лихорадочных состояниях, связанных с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.

Ранее в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства Натрий хлорид (физраствор).

Также сообщалось, что в Украине установили запрет на препарат для разжижения крови и средство для лечения макулярного (центра сетчатки глаза) отека.

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Теги: Лекарственные препараты, грипп, лечение, лекарство, лекарства, аптеки, запрет, фармацевтика
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Источник: korrespondent.net

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