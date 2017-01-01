Путин игнорирует запрос Порошенко о переговорах

Глава РФ до сих пор не ответил на запрос президента Украины на телефонные переговоры по захвату украинских кораблей в Черном море.

Порошенко пожаловался, что Путин не отвечает на его запрос о переговорах Прес-служба президента України

Глава России Владимир Путин до сих пор не ответил на запрос президента Украины на телефонный разговор по захвату украинских кораблей в Черном море. Об этом Петр Порошенко сказал в интервью французскому телеканалу France 24, сообщает в воскресенье, 2 декабря, пресс-служба главы государства.

"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате - в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров и т. д.", - рассказал украинский президент.

По его словам, российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об обмене украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, пока не стоит, так как в настоящее время идет следствие.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста.

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