В Кривом Роге в магазин ворвался с топором грабитель в маске тигра

Магазин в Кривом Роге пытался ограбить мужчина в маске тигра, который держал в руках топор. Его задержали посетители.

В Кривом Роге Днепропетровской области магазин пытался ограбить мужчина в маске тигра, который держал в руках топор. Соответствующее видео в воскресенье, 2 декабря, опубликовал первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Четверо молодых людей из Днепропетровской области показали всем вчера, что преступники "никто", когда против них выступают совместно и вместе. А что касается преступника в маске, 1976 г. р., то он теперь долго будет сидеть за решеткой", - написал замглавы Нацполиции в соцсети.

Ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который взял в заложники мать после того, как, по предварительным данным, ограбил человека.

Также сообщалось, что в Канаде работники ювелирного магазина предотвратили ограбление с помощью игрушечных мечей.

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