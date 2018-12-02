Гройсман назвал Nord stream-2 войной против Европы

Газовый проект Северный поток-2 в Киеве считают скрытой формой войны против европейских газовых потребителей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал газовый проект Северный поток-2 скрытой формой войны против европейских газовых потребителей. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Северный поток-2 - это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, как это быть зависимым в энергетическом и политическом плане. По своему опыту мы знаем, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект, как геополитическое оружие", - сказал Гройсман в интервью Die Welt в воскресенье.

Он отметил, что предложил европейским партнерам управлять украинской ГТС совместно.

"Мы предложили партнерам на Западе вместе управлять нашей газотранспортной системой. Способность ее составляет 140 млрд кубических метров. Наши газохранилища позволяют хранить запасы до 1000 дней. Это большой потенциал", - добавил глава правительства.

Ранее Европарламент призвал отменить Северный поток-2.

Напомним, что газопровод Северный поток-2 построен уже суммарно на 300 километров.

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