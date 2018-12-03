Президент Петр Порошенко опубликовал в Facebook видео учений ВСУ, призвав украинцев "держать порох сухим".



Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев "держать порох сухим". Таким сообщением он в воскресенье, 2 декабря, сопроводил опубликованное на своей странице в Facebook видео учений бойцов ВСУ, на которых присутствовал лично.



"Мы должны держать порох сухим и в любой момент быть готовыми дать отпор агрессору", – отметил Порошенко.



Президент также заявил, что враг "должен заплатить высокую цену" за безответственное решение вторгнуться на украинскую территорию.







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