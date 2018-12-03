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Порошенко призвал украинцев "держать порох сухим"

Комментариев: 2
Президент Петр Порошенко опубликовал в Facebook видео учений ВСУ, призвав украинцев "держать порох сухим".

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев "держать порох сухим". Таким сообщением он в воскресенье, 2 декабря, сопроводил опубликованное на своей странице в Facebook видео учений бойцов ВСУ, на которых присутствовал лично.
 
"Мы должны держать порох сухим и в любой момент быть готовыми дать отпор агрессору", – отметил Порошенко.
 
Президент также заявил, что враг "должен заплатить высокую цену" за безответственное решение вторгнуться на украинскую территорию. 


 
Напомним, 25 ноября спецназ России атаковал корабли ВМС Украины у Керченского пролива, были захвачены три украинских судна и арестованы 24 моряка. На фоне обострения ситуации в 10 областях Украины введено военное положение.

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Теги: Украина, видео, Порошенко, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Предаторр    03.12.2018, 02:38
Оценка:  -1
Предаторр
Педя,а ты лучше держи свой памперс сухим.После выборов ведь всё с тобою может случиться.Повезёт тебе-будешь и дальше существовать.Нет-на то,значит,воля Божья.
SoulDirector    03.12.2018, 02:03
Оценка:  0
SoulDirector
а чего он сам не пересыхает?
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