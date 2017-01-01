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Министерство похорон здоровья: в Google Maps переименовали Минздрав

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С карт Google Maps исчезло Министерство охраны здоровья Украины и появилось Министерство похорон здоровья Украины.
Минздрав превратился в Министерство похорон здоровья Украины в Google Maps
Минздрав превратился в Министерство похорон здоровья Украины в Google Maps
скриншот

Пользователи Google Maps обнаружили, что по адресу улица Михаила Грушевского, 7, находится Министерство похорон здоровья Украины. Так кто-то обозначил Министерство охраны здоровья Украины. 
 
Такая подпись на государственном объекте появилась в воскресенье, 2 декабря. Кто изменил название Министерства охраны здоровья – неизвестно. 

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Напомним, в октябрена картах Google здание Верховной Рады Украины переименовали в Верховную Зраду. Официальное название парламенту вернули спустя сутки.

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Теги: Google, Минздрав, Google Maps, переименование
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Источник: korrespondent.net

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