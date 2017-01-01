Министерство похорон здоровья: в Google Maps переименовали Минздрав

С карт Google Maps исчезло Министерство охраны здоровья Украины и появилось Министерство похорон здоровья Украины.

Минздрав превратился в Министерство похорон здоровья Украины в Google Maps скриншот



Пользователи Google Maps обнаружили, что по адресу улица Михаила Грушевского, 7, находится Министерство похорон здоровья Украины. Так кто-то обозначил Министерство охраны здоровья Украины.







Google Maps подписал Крымский мост на украинском языке Такая подпись на государственном объекте появилась в воскресенье, 2 декабря. Кто изменил название Министерства охраны здоровья – неизвестно.