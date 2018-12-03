Днепр окутал туман
Специалисты рекомендуют водителям, в частности, снизить скорость движения и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.
Утром в понедельник, 3 декабря, Днепр окутал туман. Соответствующие фото публикует Информатор.
В Днепре из-за тумана плохая видимость на дорогах.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Cмотрите фотогалерею: Днепр окутал туман
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