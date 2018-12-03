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Днепр окутал туман

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Специалисты рекомендуют водителям, в частности, снизить скорость движения и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.
На Днепр опустился туман
На Днепр опустился туман
dp.informator.ua

Утром в понедельник, 3 декабря, Днепр окутал туман. Соответствующие фото публикует Информатор.

В Днепре из-за тумана плохая видимость на дорогах.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем придерживаться следующих советов:

- снизить скорость движения;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

 

Cмотрите фотогалерею: Днепр окутал туман

 

Ранее сообщалось, что утренний туман окутал улицы, дороги, дома и деревья Киева.

Аномальный туман поглотил китайский город

 

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Теги: автомобили, фото, Днепр, водитель
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Источник: korrespondent.net

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