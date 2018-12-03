Днепр окутал туман

Специалисты рекомендуют водителям, в частности, снизить скорость движения и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.

На Днепр опустился туман dp.informator.ua

Утром в понедельник, 3 декабря, Днепр окутал туман. Соответствующие фото публикует Информатор. В Днепре из-за тумана плохая видимость на дорогах. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем придерживаться следующих советов: - снизить скорость движения; - держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; - при остановке включить аварийную световую сигнализацию; - избегать резких маневров на дороге. Cмотрите фотогалерею: Днепр окутал туман Ранее сообщалось, что утренний туман окутал улицы, дороги, дома и деревья Киева. Аномальный туман поглотил китайский город Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент