Итоги 2 декабря: Молчание Путина и задержания в Грузии

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Разрушительный торнадо пронесся в США

Из-за торнадо в американском Иллинойсе пострадал по меньшей мере 21 человек. Трое пострадавших находятся в больнице, еще 18 получили незначительные повреждения. Стихия также полностью или частично разрушила более 100 домов.

США и Китай смогли договориться о невведении пошлин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились не вводить дополнительных тарифов после 1 января по итогам переговоров на полях G20 в Буэнос-Айресе.

Американский президент согласился оставить 10% пошлины на товары стоимостью 200 миллиардов долларов и не будет с 1 января 2019 года повышать их до 25%.

США предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки в 25%.

Украинский паспорт опустился в мировом рейтинге

Украинский паспорт опустился с 24 на 28 место в рейтинге сильнейших паспортов мира. В то же время первое место занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, который открывает для его владельца право свободного или с получением визы по прибытию посещение 167 стран.

Путин игнорирует Порошенко

Глава России Владимир Путин до сих пор не ответил на запрос президента Украины на телефонный разговор по захвату украинских кораблей в Черном море. Об этом Петр Порошенко сказал в интервью французскому телеканалу France 24.

“К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате - в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров и т. д.“, - рассказал украинский президент.

Более 60 человек пострадали от гололеда в Киеве

В Киеве за сутки из-за гололеда травмировались 65 человек, среди которых восемь - дети, 57 - взрослые. Все 65 обращений к медикам были из-за полученных травм собственно в результате погодных условий на улице, а именно - гололеда.

В Грузии задержали украинцев

В грузинской столице Тбилиси задержали шестерых граждан Украины и одного грузина. В ходе обысков в гостиничных номерах задержанных изъяты пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и различные боеприпасы.

По данному факту начато уголовное производство. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывного устройства, совершенное группой.