Сутки в ООС: семь обстрелов, потерь нет

Сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское.

По данным разведки, 3 боевика уничтожены и еще 5 ранены УНИАН

За минувшие сутки, 2 декабря, сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих не допущено. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское.

“Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Тарамчука. Кроме того, вблизи Станицы Луганской зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов“, - отметили в штабе.

“С начала текущих суток противник совершил обстрел наших оборонительных укреплений в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных не допущено“, - подытожили в штабе ООС.

По данным разведки, три боевика уничтожены и еще пятеро ранены.

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Напомним, по состоянию на 18:00 2 декабря сепаратисты огонь в направлении оборонительных укреплений Объединенных сил на Донбассе не открывали.

Накануне международный комитет Красного Креста направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи.