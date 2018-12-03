В аннексированном Россией городе Бендиков установил мировой рекорд по балансированию предметов.

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В оборонительной башне Корниловского бастиона на Малаховом кургане вгороде Севастополе в аннексированном Россией Крыму 26 мая могилевчанин Александр Бендиков установил мировой рекорд по балансировке и построению конструкции из 349 гвоздей на шляпке одного гвоздя. В сертификате Книги рекордов Гиннеса (Guinness World Records), который в Севастополе получил гражданин Беларуси, город указан как территория Российской Федерации.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на сайт Guinness World Records.

“Александр Бендиков (Беларусь/Россия) установил в Севастополе, РФ, мировой рекорд по балансированию предметов. Он удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей“, - говорится на сайте.

В сертификате местом рекорда указали - "Россия" Скриншот

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Ранее рекордсмен уже собирал такую же конструкцию в Минске в 2012 году. Тогда было 255 гвоздей. Всего на счету Александра Бендикова уже 7 достижений в Книге рекордов Гиннеса.

Как сообщалось 29 ноября, в Стамбуле прошел митинг в поддержку Украины.