Среди задержанных в Грузии нардеп Семенченко - депутаты

Сам Семенченко уже прокомментировал свое "задержание".

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что среди задержанных в столице Грузии украинцев был и народный депутат от Самопомич и экс-командир добровольческого батальона Донбасс Семен Семенченко, однако ему якобы удалось сбежать.

Об этом Бирюков написал в Facebook.

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“У меня есть... разного рода контакты, они подтвердили информацию о том, что Семенченко в Тбилиси, что Семенченко втравил нас в дипломатический скандал, что Семенченко подставил своих людей и в последний момент сбежал“, - заявил он.

О том, что среди задержанных был Семенченко также заявил журналист Андрей Дзиндзя.

По его словам, экс-командир Донбасса сбежал благодаря наличию дипломатического паспорта.

Дзиндзя отметил, что Семенченко и его сообщников задержали после попытки покупки ими оружия, но депутат избежал ареста ввиду наличия у него дипломатического паспорта.

Такую же информацию сообщил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива, добавив, что Семенченко вылетел из Грузии в неизвестном направлении.

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Сам же экс-командир Донбасса в Facebook написал, что его не задерживали в Тбилиси.

“Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал - фейк. Информация, что я вылетел из Грузии в неизвестном направлении - фейк“, - написал Семенченко.

По его словам, вся информация о нем - провокация. Он также заявил, что не имеет дипломатических документов.

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Напомним, 2 декабря в грузинской столице Тбилиси задержали шестерых граждан Украины и одного грузина, обвинив их в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывного устройства.

Указано, что в ходе обысков в гостиничных номерах задержанных изъяты пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и различные боеприпасы.

Позднее, украинский консул в Грузии заявил, что проверяет информацию о задержанных украинцах в Тбилиси.