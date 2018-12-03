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Среди задержанных в Грузии нардеп Семенченко - депутаты

Комментариев: 8
Сам Семенченко уже прокомментировал свое "задержание".
У украинцев в ходе обысков нашли оружие
У украинцев в ходе обысков нашли оружие
facebook.com/yuri.biriukov

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что среди задержанных в столице Грузии украинцев был и народный депутат от Самопомич и экс-командир добровольческого батальона Донбасс Семен Семенченко, однако ему якобы удалось сбежать. 

Об этом Бирюков написал в Facebook.

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“У меня есть... разного рода контакты, они подтвердили информацию о том, что Семенченко в Тбилиси, что Семенченко втравил нас в дипломатический скандал, что Семенченко подставил своих людей и в последний момент сбежал“, - заявил он.

О том, что среди задержанных был Семенченко также заявил журналист Андрей Дзиндзя.

По его словам, экс-командир Донбасса сбежал благодаря наличию дипломатического паспорта.

Дзиндзя отметил, что Семенченко и его сообщников задержали после попытки покупки ими оружия, но депутат избежал ареста ввиду наличия у него дипломатического паспорта.

Такую же информацию сообщил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива, добавив, что Семенченко вылетел из Грузии в неизвестном направлении.

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Сам же экс-командир Донбасса в Facebook написал, что его не задерживали в Тбилиси.

“Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал - фейк. Информация, что я вылетел из Грузии в неизвестном направлении - фейк“, - написал Семенченко.

По его словам, вся информация о нем - провокация. Он также заявил, что не имеет дипломатических документов.

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Напомним, 2 декабря в грузинской столице Тбилиси задержали шестерых граждан Украины и одного грузина, обвинив их в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывного устройства.

Указано, что в ходе обысков в гостиничных номерах задержанных изъяты пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и различные боеприпасы.

Позднее, украинский консул в Грузии заявил, что проверяет информацию о задержанных украинцах в Тбилиси.

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Теги: Грузия, задержание, оружие, Семенченко, Бирюков, Кива
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Комментариев (8)
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chytan    03.12.2018, 11:03
Оценка:  -2
chytan
Да му-дак этот Семенченко !!! И ни какой он не патриот !!!
Izvestnaya    03.12.2018, 10:27
Оценка:  +1
Izvestnaya
цей семенченко-гришин -- явний показник того, що являє собою поточна верховна рада -- одні йобанати, мерзота та виродки, шахраї та сволота. почни узнавати біографію будь-кого - і у кожного є шахрайство, кидалово та кримінальна складова.
Rangol    03.12.2018, 10:24
Оценка:  0
Rangol
Вот это да! Официальное вмешательство Украины в выборы в Грузии и организация вооруженного майдана вТбилиси. Понятно теперь куда могли бы поплыть дальше нарушать границу бронекатера, если бы их не остановили в Керчи
МАРИНА***КЛИМОВА    03.12.2018, 10:18
Оценка:  +3
МАРИНА***КЛИМОВА
Герой гидроцефалов ))))))))))
Vasya_iz_Ivanovo    03.12.2018, 10:13
Оценка:  +4
Vasya_iz_Ivanovo
Шустрый мальченка, Семенченко!
Vesna_Krasna2    03.12.2018, 10:10
Оценка:  +4
Vesna_Krasna2
Вон оно где всплыло. Ждем протестов украинцев Сан-Франциско.
farfalle    03.12.2018, 11:12
Оценка:  -3
farfalle
дома опасно, могут забрить
FlameAndHame    03.12.2018, 10:08
Оценка:  0
FlameAndHame
Что и требовалось доказать!
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