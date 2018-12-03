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В Раде назвали положительные стороны введения военного положения

Комментариев: 3
Нардеп Бригинец считает, что весь мир должен понять, насколько сейчас серьезная и трагическая ситуация для Украины.
Военное положение ввели в 10 областях Украины
Военное положение ввели в 10 областях Украины
УНИАН

Украина, наконец, получила прямой, открытый и признанный самой РФ акт военной агрессии, впервые за 4,5 года войны против России. Необходимо воспользоваться этим фактом для введения военного положения и привлечения внимания Европы. 

Такое мнение высказал народный депутат Александр Бригинец (БПП), передает Обозреватель. 

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По его словам, именно реагируя на введение военного положения, много стран мира более серьезно отнесутся к российско-украинскому конфликту.

“Помните 2014 год, когда некоторые политические лидеры кричали: ни в коем случае не стрельните там, потому что мы выборы сорвем и для нас выборы - это самое важное. И тогда, в марте 2014 года, военное положение не было введено в том числе и потому, что многие политики хотели, чтобы состоялись президентские выборы и они там победили“, - напомнил Бригинец. 

Он добавил, что еще одной причиной, по которой так и не было введено военное положение в 2014 году, был тот факт, что и.о. президента не имел права вносить подобные указы, поскольку согласно Конституции право на это есть только у президента Украины. 

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“И, к сожалению, в тот момент, когда была открытая, а потом и признанная, агрессия РФ против Украины в Крыму, военное положение не было введено. Потом начались события на Донбассе, от которых Россия открестилась, она притворялась помощником, гарантом, кем угодно, но она не признавала своего военного присутствия“, - добавил депутат. 

“И вот сегодня, спустя четыре года после тех событий, мы имеем факт признания Россией своей агрессии против Украины. В этой ситуации Украина должна была как-то отреагировать. Как по мне, наиболее адекватной реакцией является введение военного положения и все дальнейшие действия, которые выходят из него“, - подчеркнул Бригинец. 

Он акцентировал внимание на том, что весь мир должен понять, насколько это серьезная и трагическая ситуация для Украины. А введение военного положения как раз является одним из соответствующих сигналов. 

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“Когда другие страны увидят, как мы реагируем на эту проблему, их позиция тоже обострится. А то когда они смотрят по телевизору, как наши депутаты выступают против введения военного положения... ну как им рассказать, что нардепы торгуются за порядок выступлений?!“ - возмутился народный депутат.

Напомним, Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых.

Также, премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев не поддаваться панике в связи с военным положением и жить обыкновенной жизнью. 

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Теги: Украина, военное положение, Россия, агрессия
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Комментариев (3)
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Media-sapiens    03.12.2018, 11:04
Оценка:  -3
Media-sapiens
Весь поток сознания, здесь излитый, это только на одну лопасть мельницы - 'страны увидят, как мы реагируем'...
А где всё-таки сторонЫ?
Не многовато ли народу создают проблем ради хайпа?
Коляка    03.12.2018, 10:56
Оценка:  -1
Коляка
Два катера и баржа это трагедия, а вот 4 года войны на востоке не трагедия? почему военное положение не ввели раньше? Потому, что пороху рано его еще было вводить, а сейчас выборы на носу и провокации еще будут, что бы порох продлил это военное положение!
Media-sapiens    03.12.2018, 11:06
Оценка:  -2
Media-sapiens
Не только рано, но самое главное - губительно для бизнеса...
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