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Морякам привезли одежду и все необходимое из Крыма в Лефортово

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 3
Активисты прибыли в Москву и через друзей планируют лично в руки передать помощь.
Продукты, одежду и вещи первой необходимости привезли к Лефортово
Продукты, одежду и вещи первой необходимости привезли к Лефортово
facebook.com/nariman.dzhelalov

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Активисты привезли в Москву продукты и вещи для передачи их украинским военнопленным морякам в СИЗО Лефортово. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. 

Ранее активисты собрали для моряков почти 85 тысяч грн помощи
Ранее активисты собрали для моряков почти 85 тысяч грн помощи
facebook.com/nariman.dzhelalov

“Мы упорно молчали прошлые сутки, потому что находились в дороге, - отметил он в размещенном на странице видео. - Позади меня - то самое пресловутое Лефортовское СИЗО. Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи, вещи, продукты“.

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При помощи друзей в Москве самое необходимое передадут прямо в руки моряка, чтобы они, находясь в том столь невеселом месте, чувствовали себя нормально, добавил Джелял.

“Обо всех новостях буду сообщать позже, а пока - привет из Москвы“, - сказал он.

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Напомним, моряков ранее арестовали сроком на два месяца за якобы незаконное пересечение морской границы РФ и перевезли в Москву из Симферополя.

Джелялов называет активистов, которые поехали с ним в Москву, отчаянными людьми
Джелялов называет активистов, которые поехали с ним в Москву, отчаянными людьми
facebook.com/nariman.dzhelalov

25 ноября три украинских корабля были захвачены россиянами в Азовском море. Украина ввела военное положение в 10 областях и Азово-Черноморской акватории сроком на 30 дней.

 

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Теги: Джелял, активисты, Москва, моряки, СИЗО, помощь
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Комментариев (3)
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farfalle    03.12.2018, 11:08
Оценка:  -1
farfalle
"Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми..."
Клоуны
cherenok    03.12.2018, 11:05
Оценка:  0
cherenok
я надеюсь они пользовались не крымским мостом иначе их необходимо внести в миротворец так как они в таком случае нарушили закон Украины о правилах вьезда и выезда с территории Украины. Закон должен быть один для всех
Коляка    03.12.2018, 10:55
Оценка:  0
Коляка
Укуси какулю своего дедули
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