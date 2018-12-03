Морякам привезли одежду и все необходимое из Крыма в Лефортово

Активисты прибыли в Москву и через друзей планируют лично в руки передать помощь.

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Активисты привезли в Москву продукты и вещи для передачи их украинским военнопленным морякам в СИЗО Лефортово. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Ранее активисты собрали для моряков почти 85 тысяч грн помощи facebook.com/nariman.dzhelalov

“Мы упорно молчали прошлые сутки, потому что находились в дороге, - отметил он в размещенном на странице видео. - Позади меня - то самое пресловутое Лефортовское СИЗО. Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи, вещи, продукты“.

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При помощи друзей в Москве самое необходимое передадут прямо в руки моряка, чтобы они, находясь в том столь невеселом месте, чувствовали себя нормально, добавил Джелял.

“Обо всех новостях буду сообщать позже, а пока - привет из Москвы“, - сказал он.

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Напомним, моряков ранее арестовали сроком на два месяца за якобы незаконное пересечение морской границы РФ и перевезли в Москву из Симферополя.

Джелялов называет активистов, которые поехали с ним в Москву, отчаянными людьми facebook.com/nariman.dzhelalov

25 ноября три украинских корабля были захвачены россиянами в Азовском море. Украина ввела военное положение в 10 областях и Азово-Черноморской акватории сроком на 30 дней.