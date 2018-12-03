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Военное положение: в Украине стартуют сборы резервистов

Комментариев: 4
В определенных областях Украины продолжаются мероприятия по созданию ТрО и неприкосновенных запасов.
Будут проводиться учебные сборы с резервистами оперативного резерва
Будут проводиться учебные сборы с резервистами оперативного резерва
liga.net

В Украине в понедельник, 3 декабря, начинаются масштабные сборы резервистов и военнообязанных в связи с введением военного положения в 10 областях страны.

Об этом сообщает управление по связям с общественностью Минобороны.

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Будут проведены сборы, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Планируют, что все мероприятия по сборам будут завершены до начала новогодних праздников.

Введение правового режима военного положения, среди прочего, предусматривает уточнение задач ВСУ и, в частности, сил территориальной обороны (ТрО).

Одной из составляющих подготовки ВСУ к отражению вооруженной агрессии является подготовка человеческих резервов.

При этом, отметили в ведомстве, меры мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии, но в таком случае в ВСУ будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию ВСУ.

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Кроме того, как и предусмотрено Стратегическим замыслом применения ВСУ, сейчас в определенных областях Украины продолжаются организационные мероприятия создания ТрО и неприкосновенных запасов.

В областях, в которых введено военное положение, предусматривается проведение массовых собраний с военнообязанными ТрО продолжительностью до 10 суток. Во время которых будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов ТрО, с целью подготовки к защите своих областей.

Как сообщалось 26 ноября, Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением поручил Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины уточнить Мобилизационный план ВС в части объемов призыва резервистов оперативного резерва первой очереди и предусмотреть меры частичной мобилизации.

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Теги: мобилизация, МОУ, резервисты, учения
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Комментариев (4)
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farfalle    03.12.2018, 11:11
Оценка:  -2
farfalle
ну хоть поменьше местных троллей тут увидим...
Коляка    03.12.2018, 10:59
Оценка:  +2
Коляка
Поторошенко хочет максимально скосить мужское население, что бы некому было поднимать бунт
Предаторр    03.12.2018, 10:40
Оценка:  +4
Предаторр
Воевать за Пuдорошенко и его банду?Нет,спасибо!Поищите дурачков!))))))))))
atos    03.12.2018, 10:22
Оценка:  +1
atos
В Польше, Чехии и России, а также других странах, никаких сборов нету так, что работайте люди и зарабатывайте.))))
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