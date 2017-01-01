В Одессе полиция случайно нашла в наркопритоне ребенка

Мальчик был болен.

В Одессе благодаря бдительности полиции удалось спасти из наркопритона пятилетнего больного мальчика.

Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на сотрудницу патрульной полиции Одессы Зою Мельник.

Изначально вызов на 102 поступил о том, что на улице в бессознательном состоянии лежит мужчина.

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“Сотрудники приехали, мужчина оказался в наркотическом опьянении, привели в чувства, сказал, где живет, пошли отвести домой, чтоб не замерз, а там целый наркопритон и куча людей под кайфом. Осмотрев смрадное страшное помещение, один из сотрудников среди кучи хлама заметил маленькую ручку, поднял грязное одеяло, а там спит…ребенок лет пяти. Ослабленный и с повышенной температурой“, — написала Зоя Мельник на своей странице в

При этом одесситка отметила, как важно для полиции реагировать на вызовы всегда, “даже если выехала скорая и кажется, что помощь полиции не нужна. Ведь поехали спасать наркомана, а спасли ребенка..“.

Патрульные вызвали на место скорую помощь и службу по делам детей.

“Ребенка из притона забрали, несмотря на неадекватное поведение посетителей притона“, — отметила Зоя, добавив, что соседи наркоманов знали о мальчике, но почему-то никому не сообщили.

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