В Кировоградской области в дом участника АТО бросили коктейль Молотова - есть пострадавшие

5-летняя дочь военного получила 10 процентов ожогов тела и находится в детской областной больнице города Кропивницкого.

В Кировоградской области в дом участника АТО бросили коктейль Молотова, в результате чего пострадали 5-летняя дочь и жена военнослужащего.

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Об этом сообщает волонтер, координатор ГО Знаменское объединение Майдан Наталья Тышкевич на своей странице в Facebook.

“У нашего побратима, участника АТО из поселка Луковое Знаменского района, Пивторака Николая 30.11.18 случилось горе: ему в дом бросили коктейль Молотова. На то время дома находились жена и 5-летняя доченька“, - написала она.

По данным волонтера, в результате инцидента жена получила 40 процентов ожогов тела и находится в реанимации Кропивницкого ожогового центра, а дочка - 10 процентов ожогов и находится в детской областной больнице города Кропивницкого.

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Напомним, в Киеве неизвестные бросали “коктейли Молотова“ в двери стилобата Андреевской церкви и избили священника.