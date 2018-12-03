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В Кировоградской области в дом участника АТО бросили коктейль Молотова - есть пострадавшие

Комментариев: 3
5-летняя дочь военного получила 10 процентов ожогов тела и находится в детской областной больнице города Кропивницкого.
Неизвестные бросили коктейль Молотова в дом военнослужащего
Неизвестные бросили коктейль Молотова в дом военнослужащего
depositphotos.com

В Кировоградской области в дом участника АТО бросили коктейль Молотова, в результате чего пострадали 5-летняя дочь и жена военнослужащего.

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Об этом сообщает волонтер, координатор ГО Знаменское объединение Майдан Наталья Тышкевич на своей странице в Facebook.

“У нашего побратима, участника АТО из поселка Луковое Знаменского района, Пивторака Николая 30.11.18 случилось горе: ему в дом бросили коктейль Молотова. На то время дома находились жена и 5-летняя доченька“, - написала она. 

По данным волонтера, в результате инцидента жена получила 40 процентов ожогов тела и находится в реанимации Кропивницкого ожогового центра, а дочка - 10 процентов ожогов и находится в детской областной больнице города Кропивницкого.

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Напомним, в Киеве неизвестные бросали “коктейли Молотова“ в двери стилобата Андреевской церкви и избили священника.

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Теги: коктейль Молотова, АТО, покушение, больница, ребенок
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Комментариев (3)
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Предаторр    03.12.2018, 12:40
Оценка:  +1
Предаторр
Побратимы шалят...Хотели наверное бросить петарду,но по-пьяни перепутали и бросили"молотова"...Хор ошо,что противотанковую гранату не бросили,ведь уничтожать мирных,безоружных жителей эти"герои"умеют лучше чем колупаться в носу...
Vasya_iz_Ivanovo    03.12.2018, 12:36
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
А шо такое, ответочка прилетела? Небось когда убивал Донецких о таком развитии событий не предполагал?
atos    03.12.2018, 12:01
Оценка:  +3
atos
Кто-то "боагодарит"
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