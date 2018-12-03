Супрун рассказала об аптечке для чрезвычайной ситуации
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, как укомплектовать личную аптечку, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, особенно в период военного положения. Об этом и. о. министра сообщила в Facebook.
Читай также: Заболеваемость гриппом в Украине за неделю выросла почти на 10%
“Ответственные граждане всегда должны быть собранными и готовыми к чрезвычайным ситуациям. Особенно в наше время военного положения. Проверьте вашу личную аптечку. Она должна быть укомплектована в соответствии с вашими потребностями и содержать только те препараты, в которых не вышел срок годности“, - посоветовала Супрун.
При этом она опубликовала базовый набор, который должен войти в аптечку каждого украинца:
- две пары перчаток,
- клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания,
- средства для остановки кровотечения - турникет,
- кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством,
- марлевые салфетки различных размеров,
- бинты марлевые эластичные,
- бинты с возможностью фиксации,
- пластыри разных размеров,
- термоодеяло,
- атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем,
- большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего,
- антисептические средства - дезинфектор рук, спиртовые салфетки,
- жилет со светоотражающими элементами,
- фонарик,
- маркер.
Читай также: Супрун дала советы, как избежать простуды зимой
Кроме того, и. о. главы Минздрава посоветовала научиться оказывать домедицинскую помощь.
Ранее, Супрун заявила, что в условиях военного положения местные жители будут получать медицинскую помощь без изменений.
Напомним, Украина из-за конфликта в Черном море з захватом кораблей и моряков ввела в десяти областях военное положение.