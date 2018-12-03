Супрун рассказала об аптечке для чрезвычайной ситуации

Руководитель Минздрава рассказала, как укомплектовать личную аптечку, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, как укомплектовать личную аптечку, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, особенно в период военного положения. Об этом и. о. министра сообщила в Facebook.

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“Ответственные граждане всегда должны быть собранными и готовыми к чрезвычайным ситуациям. Особенно в наше время военного положения. Проверьте вашу личную аптечку. Она должна быть укомплектована в соответствии с вашими потребностями и содержать только те препараты, в которых не вышел срок годности“, - посоветовала Супрун.

При этом она опубликовала базовый набор, который должен войти в аптечку каждого украинца:

- две пары перчаток,

- клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания,

- средства для остановки кровотечения - турникет,

- кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством,

- марлевые салфетки различных размеров,

- бинты марлевые эластичные,

- бинты с возможностью фиксации,

- пластыри разных размеров,

- термоодеяло,

- атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем,

- большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего,

- антисептические средства - дезинфектор рук, спиртовые салфетки,

- жилет со светоотражающими элементами,

- фонарик,

- маркер.

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Кроме того, и. о. главы Минздрава посоветовала научиться оказывать домедицинскую помощь.

Ранее, Супрун заявила, что в условиях военного положения местные жители будут получать медицинскую помощь без изменений.

Напомним, Украина из-за конфликта в Черном море з захватом кораблей и моряков ввела в десяти областях военное положение.