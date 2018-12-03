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В порт Мариуполя прибыла танковая рота

Комментариев: 2
Волонтер отметил, что рота "успокоит кого угодно".
За танками наблюдали многие западные журналисты
За танками наблюдали многие западные журналисты
facebook.com/takhmazov

В порт города Мариуполь прибыла танковая рота ВСУ. Об этом в Facebook сообщил волонтер Сергей Тахмазов.  

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Волонтер отметил, что прибывшие танки могут “успокоить кого угодно“.

“Эту радостную картину наблюдали около 30 журналистов ведущих СМИ мира, под чутким руководством замминистра обороны“, - написал Тахмазов.

Напомним, в ноябре на востоке Украины в районе проведения Операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений ВСУ - по легенде, противник пытался вклиниться в передний край обороны.

Позднее, 1 декабря, в ночь на 1 декабря на перегоне поста 46 км - Мангут, сошли с рельсов вагоны с гусеничной военной техникой.

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Теги: Мариуполь, порт, танки, ВСУ
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Комментариев (3)
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para-trooper    03.12.2018, 11:41
Оценка:  0
para-trooper
Усиливают оборону?
Россияне свою броню сейчас снова на Донбасс гонят ...
Dmitriy7    03.12.2018, 11:10
Оценка:  -4
Dmitriy7
порох ссохся
Letohradek    03.12.2018, 11:23
Оценка:  +1
Letohradek
Что ты несешь? Сунетесь, узнаешь как он ссохся, а пока закрой своё вонючее "рот"!
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