В порт Мариуполя прибыла танковая рота

Волонтер отметил, что рота "успокоит кого угодно".

В порт города Мариуполь прибыла танковая рота ВСУ. Об этом в Facebook сообщил волонтер Сергей Тахмазов.

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Волонтер отметил, что прибывшие танки могут “успокоить кого угодно“.

“Эту радостную картину наблюдали около 30 журналистов ведущих СМИ мира, под чутким руководством замминистра обороны“, - написал Тахмазов.

Напомним, в ноябре на востоке Украины в районе проведения Операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений ВСУ - по легенде, противник пытался вклиниться в передний край обороны.

Позднее, 1 декабря, в ночь на 1 декабря на перегоне поста 46 км - Мангут, сошли с рельсов вагоны с гусеничной военной техникой.