РФ частично разблокировала украинские порты Азовского моря

Средний простой одного судна (следующего в украинские порты) перед входом в Азовское море вырос с 28,4 часов в июле до 124,2 часов в ноябре.

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Под угрозой новой волны санкций Россия частично разблокировала украинские порты Азовского моря.

Об этом сообщил руководитель аналитического центра zernovoz.in.ua Александр Глущенко, передает Думская.

По его словам, судно ZARA, следующее в Бердянский порт, наконец смогло попасть в Азовское море. Идущее в обратном направлении судно ADASTAR тоже прошло арку моста и вышло в Черное море.

При этом россияне пропускают суда, которые идут в украинские порты, в последнюю очередь: приоритет — за судами, идущими в порты РФ.

Суда BAHAR, ISLAND BAY, SEA BIRD, FK HATICE все еще ожидают разрешения на проход в Азовское море.

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По информации организации Майдан иностранных дел, средний простой одного судна (следующего в украинские порты) перед входом в Азовское море вырос с 28,4 часов в июле до 124,2 часов в ноябре. Перед выходом из Азовского моря — с 57,5 часов в июле до 115 часов в ноябре.

Как сообщалось 30 ноября, Россия заблокировала 35 украинских кораблей в Азовском море. Корабли не могли ни выйти, ни войти в порты Мариуполя и Бердянска.