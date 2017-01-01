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В Днепре мошенник грабил безработных, придумав хитрую схему

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Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы
Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы
Pixabay

В городе Днепр 24-летний мужчина грабил безработных горожан, жертв он находи по объявлениям о поиске работы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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Парень придумав хитрую схему: подбирая в сети объявления о поиске работы, мошенник звонил соискателям и, под видом сбора сведений для трудоустройства и собеседования, выуживал у людей их личные данные. А позже, используя эту информацию, мужчина оформлял дубликаты SIM-карточек, связывался с отделениями банков, выдавая себя владельцем счета, и переводил деньги с чужих счетов на свою карточку.

Правоохранителям удалось доказать причастность мужчины к трем подобным эпизодам. Общая сумма “улова“ мошенника составила 5500 грн. На днях Индустриальный райсуд Днепра признал задержанного виновным в совершении “кражи“ и “незаконных действиях с платежными картами“. Мужчину приговорили к трем годам заключения с испытательным сроком в два года.

Как сообщалось 29 ноября, в Киеве очередная "сотрудница собеса" обокрала пенсионерку.

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Теги: мошенник, Днепр
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