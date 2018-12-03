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Атака на Азовском море: украинским морякам объявили подозрения

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 3
Захваченным морякам вменяют "незаконное пересечение границы РФ".
Всех 24 украинцев обвиняют по 3 ст. 322 УК РФ
Всех 24 украинцев обвиняют по 3 ст. 322 УК РФ
EPA/UPG

В РФ объявили подозрения украинским морякам, которые были захвачены в Керченском проливе в ходе атаки кораблей РФ. 

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Адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Николай Полозов сообщил, что моряки и двое сотрудников СБУ обвиняются в “незаконном пересечении границы РФ“, передает ТАСС.

“Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ “, - сказал адвокат.

Полозов отметил, что с момента ареста не встречался со своим клиентом. “Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием“, - добавил адвокат.

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Он также отметил, что волонтеры привезли в московское СИЗО собранные для моряков вещи.

Напомним, 30 ноября всех 24 украинских моряков ночью вывезли из СИЗО Симферополя в московское СИЗО Лефортово. Всех украинцев “суд“ РФ арестовал на 2 месяца.

Позднее сообщалось, что моряков держат в Лефортово в карантинных камерах-одиночках. Трое раненых находятся в медчасти изолятора Матросская тишина, также в Москве. 

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Теги: Керченский пролив, военнопленные, моряки ВСУ, подозрения, РФ
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Комментариев (3)
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LifeStriker    03.12.2018, 12:18
Оценка:  -1
LifeStriker
О каких законах может идти речь в пиратском государстве которое захватило крым ?
Коляка    03.12.2018, 12:41
Оценка:  -2
Коляка
Крым сам ушёл))
NYKITA    03.12.2018, 12:16
Оценка:  -2
NYKITA
Дебилизм.
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