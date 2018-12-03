Атака на Азовском море: украинским морякам объявили подозрения

Захваченным морякам вменяют "незаконное пересечение границы РФ".

Всех 24 украинцев обвиняют по 3 ст. 322 УК РФ EPA/UPG

В РФ объявили подозрения украинским морякам, которые были захвачены в Керченском проливе в ходе атаки кораблей РФ.

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Адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Николай Полозов сообщил, что моряки и двое сотрудников СБУ обвиняются в “незаконном пересечении границы РФ“, передает ТАСС.

“Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ “, - сказал адвокат.

Полозов отметил, что с момента ареста не встречался со своим клиентом. “Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием“, - добавил адвокат.

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Он также отметил, что волонтеры привезли в московское СИЗО собранные для моряков вещи.

Напомним, 30 ноября всех 24 украинских моряков ночью вывезли из СИЗО Симферополя в московское СИЗО Лефортово. Всех украинцев “суд“ РФ арестовал на 2 месяца.

Позднее сообщалось, что моряков держат в Лефортово в карантинных камерах-одиночках. Трое раненых находятся в медчасти изолятора Матросская тишина, также в Москве.