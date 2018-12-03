Украина запретила ввоз сказки о "добрых российских детях" и "уродливых укропах"
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Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину восьми книг, где пропагандируются антиукраинские идеи и великороссийский имперский шовинизм. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.
Особое внимание члены экспертного совета уделяют современным детским изданиям, говорится в сообщении. В современных детских сказках проще всего использовать манипулятивные технологии.
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Например, в сказке Н. Евдокимовой “Кимка и компания“ российские дети пытаются помочь уродливым существам - “укропам“ и “укропчастым“, которые “трусливы и подвиги совершать не умеют“.
Еще один пример уже запрещенной к ввозу книги - “45 татуировок личности. Правила моей жизни“ М.Батирева. “Отдельная глава в ней посвящена русскому патриотизму и воспитанию русских патриотов“, - говорят в ведомстве.
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Кроме того, Госкомтелерадио решило запретить ввоз книги советского писателя Л. Пантелеева “О белочке и Тамарочке“ 1940 года, так как она “пропитана духом и символами коммунистической идеологии“.
Признаки пропаганды России присутствуют и в безобидной на первый взгляд книге “Дедушкины советы пчеловода“, отмечает Госкомтелерадио: “После упоминаний об изобретателе улья, украинце Петре Прокоповиче, автор Е. Гребенников заключает: “русские люди во многих вопросах пчеловодства были первыми и многие изобретения были созданы именно русскими“.
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Это, по мнению экспертов, является типичным примером того, как Россия пытается присвоить украинскую историю, территорию, распространить шовинистические мифы о “братской колыбели“ народов-братьев.
Запретили также три книги по психологии, в предисловиях к которым всячески пропагандируются мифы о “сверхдержаве“ России: например, в предисловии к книге “Мудрость психики: Глубинная психология в век нейронаук“ утверждается, что только Россия и русские спасли мир от фашизма во время Второй мировой войны.
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“Имперские идеи государства-агрессора присутствуют и в предисловиях к книгам “Танцевальная терапия и глубинная психология: движущее воображение“, “Словарь кляйнианского психоанализа“, - отмечается в сообщении.
Если же в книге нет “правильного“ предисловия, для распространения пропагандистских лозунгов могут использоваться аннотации к изданиям.
К примеру, в предисловии к книге американского астронавта Скотта Келли “Стойкость: мой час в космосе“ идет восхваление России и российской космонавтики. Звучит не подтвержденная источником фраза, что она “шокирует и вызывает уважение у американцев“.
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Начиная с 20 мая 2017 года Госкомтелерадио предоставило 92 отказа в выдаче разрешений на ввоз 387 тысяч экземпляров изданий антиукраинского содержания. 23 ноября были запрещены ко ввозу пять книг об оружии.
До полной неприличности,
То лучше у народа красть,
Чем у отдельной личности.