Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина запретила ввоз сказки о "добрых российских детях" и "уродливых укропах"

Комментариев: 12
Госкомтелерадио ограничило ввоз книг с восхвалением российской космонавтики и победы над фашизмом.
Кстати, в электронном виде книгу о российских детях и "укропах" в Украине можно купить - цена не превышает 70 грн
Кстати, в электронном виде книгу о российских детях и "укропах" в Украине можно купить - цена не превышает 70 грн
play.google.com

Читай также: В Украину запретили ввоз российской детской книги “Аэропорт и самолет“

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину восьми книг, где пропагандируются антиукраинские идеи и великороссийский имперский шовинизм. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Особое внимание члены экспертного совета уделяют современным детским изданиям, говорится в сообщении. В современных детских сказках проще всего использовать манипулятивные технологии. 

Читай также: В Украине запрещено 193 книги из РФ

Например, в сказке Н. Евдокимовой “Кимка и компания“ российские дети пытаются помочь уродливым существам - “укропам“ и “укропчастым“, которые “трусливы и подвиги совершать не умеют“. 

Еще один пример уже запрещенной к ввозу книги - “45 татуировок личности. Правила моей жизни“ М.Батирева. “Отдельная глава в ней посвящена русскому патриотизму и воспитанию русских патриотов“, - говорят в ведомстве.

Читай также: В Украине запретили учебник, в котором “Киев был столицей России“

Кроме того, Госкомтелерадио решило запретить ввоз книги советского писателя Л. Пантелеева “О белочке и Тамарочке“ 1940 года, так как она “пропитана духом и символами коммунистической идеологии“.

Признаки пропаганды России присутствуют и в безобидной на первый взгляд книге “Дедушкины советы пчеловода“, отмечает Госкомтелерадио: “После упоминаний об изобретателе улья, украинце Петре Прокоповиче, автор Е. Гребенников заключает: “русские люди во многих вопросах пчеловодства были первыми и многие изобретения были созданы именно русскими“. 

Читай также: В Украине запретили российский детектив о воре в законе

Это, по мнению экспертов, является типичным примером того, как Россия пытается присвоить украинскую историю, территорию, распространить шовинистические мифы о “братской колыбели“ народов-братьев.

Запретили также три книги по психологии, в предисловиях к которым всячески пропагандируются мифы о “сверхдержаве“ России: например, в предисловии к книге “Мудрость психики: Глубинная психология в век нейронаук“ утверждается, что только Россия и русские спасли мир от фашизма во время Второй мировой войны.

Читай также: Издателей из РФ хотят наказывать за антиукраинские материалы

“Имперские идеи государства-агрессора присутствуют и в предисловиях к книгам “Танцевальная терапия и глубинная психология: движущее воображение“, “Словарь кляйнианского психоанализа“, - отмечается в сообщении.

Если же в книге нет “правильного“ предисловия, для распространения пропагандистских лозунгов могут использоваться аннотации к изданиям.

К примеру, в предисловии к книге американского астронавта Скотта Келли “Стойкость: мой час в космосе“ идет восхваление России и российской космонавтики. Звучит не подтвержденная источником фраза, что она “шокирует и вызывает уважение у американцев“.

Читай также: В Украину запретили ввоз российской книги “Как жили на Руси“

Начиная с 20 мая 2017 года Госкомтелерадио предоставило 92 отказа в выдаче разрешений на ввоз 387 тысяч экземпляров изданий антиукраинского содержания. 23 ноября были запрещены ко ввозу пять книг об оружии.

Поделись:
Теги: Госкомтелерадио, книги, ввоз, запрет, пропаганда, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    03.12.2018, 12:45
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Имя какое интересное взяли - Кимка. Толи КИМ - коммунистический интернационал молодежи. То ли от иудейского Иоаким - Бог поставил. То ли от корейского. Самое главное что славянского в этом имени нет ничего.
П    03.12.2018, 12:43
Оценка:  +3
П
Vasya_iz_Ivanovo Думать не надо, ты просто готовься. А то опять "нож в спину".
s-e-r    03.12.2018, 12:30
Оценка:  +3
s-e-r
Расеи позор!!!!!!!
ВосставшийИзБана    03.12.2018, 12:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Тут скорей - срам.
Москвошвея    03.12.2018, 12:28
Оценка:  +6
Москвошвея
Мокши совсем свихнулись.Современных достижений нет никаких,разведчики украсть ничего не могут,деградация полная.Остаётся только вспоминать про "подвиги" невского(холопа Батыя),да детям на головы одевать картонные танки раз в год на 9 мая.
ВосставшийИзБана    03.12.2018, 13:00
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Зачем им что-то у кого-то чужого красть? Это же опасно. Их шпионы украли пенсии у пенсионеров. Пенсионеры ведь защититься не могут. Украли природные богатства у своего народа. Народ все равно не знает, что с ними делать.
ВосставшийИзБана    03.12.2018, 13:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А чтобы низко не упасть
До полной неприличности,
То лучше у народа красть,
Чем у отдельной личности.
ВосставшийИзБана    03.12.2018, 12:23
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Начинаю понимать святую инквизицию. Но - ничего. Скоро китайцы объяснят им по чем фунт лиха.
Vasya_iz_Ivanovo    03.12.2018, 12:30
Оценка:  -4
Vasya_iz_Ivanovo
Ключевое слово - скоро! )))
ВосставшийИзБана    03.12.2018, 12:32
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ключевое - объяснят. Причем популярно.
shurag    03.12.2018, 12:17
Оценка:  +4
shurag
нехай самі читають свою брехню
ВосставшийИзБана    03.12.2018, 12:26
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Нет. Нельзя. Они тогда впитают ненависть к нам с молоком матери. Они эту ненависть будут испытывать до своей смерти, но объяснить ее ни себе, ни другим не смогут. Плохо от этого будет не только им, но и нам.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь