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В Кирилловке ветер сорвал крышу школы, море затопило базу отдыха

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В течение месяца крышу над школьным актовым залом обещают восстановить и укрепить.
В Кирилловке ветер сорвал крышу школы, море затопило базу отдыха
© krlk.gov.uа
Фото 1/6
  • Последствия аварии уже устраняют ремонтные бригады
  • Последствия аварии уже устраняют ремонтные бригады
  • Последствия аварии уже устраняют ремонтные бригады
  • Последствия аварии уже устраняют ремонтные бригады
  • Последствия аварии уже устраняют ремонтные бригады
  • Последствия аварии уже устраняют ремонтные бригады
В Кирилловке ветер сорвал крышу школы, море затопило базу отдыха
Последствия аварии уже устраняют ремонтные бригады
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В курортном поселке Кирилловка Запорожской области из-за шторма, который начался 30 ноября, море подошло к берегам слишком близко, в результате оказались подтопиленными базы отдыха на Федотовой косе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кирилловского сельсовета.

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Сильный ветер также снес новую крышу, которая была построена в этом году над актовым залом школы. Ее перебросило во двор учебного заведения.

"Комиссия уже обследовала место происшествия и пришла к выводу, что с сильным ветром и парусностью крыши не справилась старая кирпичная кладка верхних рядов актового зала", - отмечают в сельсовете.

Последствия аварии уже устраняют ремонтные бригады. Разбирается старая кирпичная кладка, и в течение месяца крышу обещают восстановить и укрепить.

Как сообщалось 30 ноября, популярный украинский курорт накрыл мощный шторм.

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Теги: Запорожская область, шторм, наводнение
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