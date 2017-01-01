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В Украине закрылся единственный завод по утилизации б/у батареек

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Необходимых технологий у украинских заводов нет.
Госпрограмма по утилизации такого сырья отсутствует
Госпрограмма по утилизации такого сырья отсутствует
1news.com.ua

Использованные элементы питания, украинцы сдают в специальных точках сбора, однако в стране утилизацией подобного сырья уже никто не занимается, перерабатывать батарейки просто некому.

Об этом сообщают 1News.

Пока что батарейки складируют в специальных хранилищах в крупных городах, так как на обычные свалки их вывозить нельзя.

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“Завод Аргентум официально не занимается деятельностью по утилизации старых батареек, а собирал их только на исследовательские цели. У него нет соответствующих промышленных мощностей и технологий, чтобы это делать системно. Процесс был кустарный. Работа шла неофициально и несерьезно. В стране есть немало предприятий, имеющих лицензии на утилизацию, но необходимых технологий у них тоже нет“, — прокомментировала ситуацию руководитель юридического отдела МБО Экология – право – человек Ольга Мелень-Забрамна.

Заводы по утилизации батареек есть в Евросоюзе, однако для организации их вывоза, считают эксперты, необходима госпрограмма.

Как сообщалось в 2016 году, ЕС планировал выделить Украине €1,2 млн на утилизацию батареек.

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Теги: батарейки, утилизация
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