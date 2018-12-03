МИД пытается исправить принадлежность Севастополя в Книге рекордов Гиннеса

Внешнеполитическое ведомство работает над ошибкой с обозначением города в оккупированном Крыму.

МИД обещает исправить досадную ошибку с принадлежностью Севастополя в Книге рекордов facebook.com/UkraineMFA

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МИД обещает разобраться с неправильным обозначением Севастороля в Книге рекордов Гиннеса. Об этом написала в Twitter спикер ведомства Екатерина Зеленко.

“Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного города Севастополь в Книге рекордов Гиннеса“, - отметила спикер.

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Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого м. Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим -це Україна. Рекорди мають бути чесними. #CrimeaIsUkraine — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 3 декабря 2018 г.

“Крым - это Украина. Рекорды должны быть честными“, - уверена Зеленко.

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Ранее гражданин Беларуси получил сертификат о рекорде, в котором Севастополь обозначен как российский город.