МИД пытается исправить принадлежность Севастополя в Книге рекордов Гиннеса
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МИД обещает разобраться с неправильным обозначением Севастороля в Книге рекордов Гиннеса. Об этом написала в Twitter спикер ведомства Екатерина Зеленко.
“Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного города Севастополь в Книге рекордов Гиннеса“, - отметила спикер.
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Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого м. Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим -це Україна. Рекорди мають бути чесними. #CrimeaIsUkraine— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 3 декабря 2018 г.
“Крым - это Украина. Рекорды должны быть честными“, - уверена Зеленко.
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Ранее гражданин Беларуси получил сертификат о рекорде, в котором Севастополь обозначен как российский город.