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МИД пытается исправить принадлежность Севастополя в Книге рекордов Гиннеса

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Внешнеполитическое ведомство работает над ошибкой с обозначением города в оккупированном Крыму.
МИД обещает исправить досадную ошибку с принадлежностью Севастополя в Книге рекордов
МИД обещает исправить досадную ошибку с принадлежностью Севастополя в Книге рекордов
facebook.com/UkraineMFA

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МИД обещает разобраться с неправильным обозначением Севастороля в Книге рекордов Гиннеса. Об этом написала в Twitter спикер ведомства Екатерина Зеленко.

“Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного города Севастополь в Книге рекордов Гиннеса“, - отметила спикер.

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“Крым - это Украина. Рекорды должны быть честными“, - уверена Зеленко.

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Ранее гражданин Беларуси получил сертификат о рекорде, в котором Севастополь обозначен как российский город.

 

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Теги: МИД, Украина, Крым, Севастополь, Книга рекордов Гиннесcа
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Комментариев (1)
Коляка    03.12.2018, 12:57
Оценка:  -1
Коляка
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