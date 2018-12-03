Порошенко внес закон о прекращении дружбы с РФ

Ранее Украина заявила, что не будет продлевать действие этого договора, сейчас президент предлагает расторгнуть его окончательно.

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №0206 об окончательном прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

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Соответствующий проект закона президент внес в статусе неотложного 3 декабря. Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Отметим, ранее Киев заявил, что не будет продлевать действие договора, который по истечении времени продлевают каждые 10 лет.

Напомним, 27 сентября президент Украины Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией, заключенного в 1997 году.

Ранее, 21 сентября, Украина официально передала России ноту о расторжении договора о дружбе.