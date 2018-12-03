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Порошенко внес закон о прекращении дружбы с РФ

Комментариев: 17
Ранее Украина заявила, что не будет продлевать действие этого договора, сейчас президент предлагает расторгнуть его окончательно.
Проект закона внесен в статусе неотложного
Проект закона внесен в статусе неотложного
УНИАН

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №0206 об окончательном прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

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Соответствующий проект закона президент внес в статусе неотложного 3 декабря. Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Отметим, ранее Киев заявил, что не будет продлевать действие договора, который по истечении времени продлевают каждые 10 лет. 

Напомним, 27 сентября президент Украины Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией, заключенного в 1997 году.

Ранее, 21 сентября, Украина официально передала России ноту о расторжении договора о дружбе.

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Теги: Верховная Рада, законопроект, Порошенко, Договор о дружбе, Россия
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Комментариев (17)
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Предаторр    03.12.2018, 15:07
Оценка:  0
Предаторр
На правах антитроллинга:ники Dorian и Woodbrother принадлежат сумасшедшей бабушке Виолетте Галутиной.
виджай    03.12.2018, 14:35
Оценка:  -1
виджай
все ка цапы-пи дары.
Vesna_Krasna2    03.12.2018, 14:06
Оценка:  +5
Vesna_Krasna2
Слушай гарант, ты и так уже наворотил, шел бы ты по добру по здорову, надоел ты уже всем хуже горькой редьки
Woodbrother    03.12.2018, 14:08
Оценка:  -7
Woodbrother
На мнение вашей россии всем глубоко наплевать.
Vesna_Krasna2    03.12.2018, 14:33
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
хомяк, твое мнение, мнение америкосовскопорошенковской подстилки, никого не интересует.
Doriаn_    03.12.2018, 14:36
Оценка:  -3
Doriаn_
Ну как никого, московские троли аж шкварат от него.
farfalle    03.12.2018, 14:26
Оценка:  +3
farfalle
Куда шел? Ему еще сидеть и сидеть, если не расстреляют
Woodbrother    03.12.2018, 13:54
Оценка:  -5
Woodbrother
Какая может быть дружба с кремлевскими убийцами ?
Предаторр    03.12.2018, 13:42
Оценка:  +1
Предаторр
Бот,ты меня с кем-то путаешь.Я гражданин Украины,на будущих президентских выборах,как и любой разумный гражданин Украины,буду голосовать за кого угодно,но только не за твоего хозяина по фамилии Пuдорошенко.))))))))
Woodbrother    03.12.2018, 13:53
Оценка:  -4
Woodbrother
Остыньте. Никаких выборов на вашем тамбове небыло нет и не будет .
ВосставшийИзБана    03.12.2018, 13:54
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Что, опять за дважды урку Советского Союза?
satisfied18    03.12.2018, 13:39
Оценка:  +4
satisfied18
оно не войдет, оно вляпается в историю Украины вслед за мазепой ...
LifeStriker    03.12.2018, 13:34
Оценка:  -5
LifeStriker
Давно пора! почему такая реакция как у дауна только не понятно? С военным положение тоже...
Предаторр    03.12.2018, 13:31
Оценка:  +4
Предаторр
Подобные вопросы следует выносить на всенародный референдум.Народ должен решать,а не ничтожная коррупционная шавка,которая со своей стаей страну опустила в нищету и разруху,а сама обогатилась.Пuдорошенко,иди на xyй!!!
boing747ua    03.12.2018, 13:34
Оценка:  -7
boing747ua
тебя тролля не спросили
farfalle    03.12.2018, 14:27
Оценка:  +2
farfalle
а ты как, получше стал жить по сравнению с 2014?
Doriаn_    03.12.2018, 14:36
Оценка:  -4
Doriаn_
farfalle по сравнению с 2014 среднняя зарплата выросла с 300 у.е. до почти 450-550 у.е и продолжает расти,.
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