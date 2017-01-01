Болгария прекратила рейсы в Одессу: "В Украине - военная ситуация"

Болгарский перевозчик прислушался к рекомендации МИД своей страны.

Читай также: В Кремле ответили на слова Порошенко о планах РФ в Украине

Национальный болгарский перевозчик “Болгария Эйр“ прекратил до 16 декабря рейсы между Софией и Одессой. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Причиной в пресс-службе называют введение военного положения в 10 областях Украины (включая Одесскую) и Азово-Черноморской акватории. Кроме того, МИД Болгарии рекомендовал гражданам своей страны воздержаться от поездок в Украину без лишней надобности.

Читай также: Вдвое меньше россиян теперь “штурмует“ границы Украины

“Из-за военной ситуации в Украине и предупреждения МИД, ради безопасности пассажиров национальный перевозчик “Болгария Эйр“ прекратил свои рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно“, - отмечается в сообщении.

“В зависимости от нормализации ситуация в Украине будет определяться, выполнять ли регулярные рейсы после 16 декабря“, - добавили в авиакомпании.

Читай также: Морякам привезли одежду и все необходимое из Крыма в Лефортово

Там также приложили email и номер телефона для получения информации, в том числе, по уже купленным авиабилетам на этот период (callFB@air.bg и по телефону +359 2 402 0400).

На сайте МИД Болгарии риск полетов в Украину обозначен на уровне “3“. Там также указаны номера телефонов консульских служб в Украине.

Читай также: В Раде назвали положительные стороны введения военного положения

Напомним, Украина ввела военное положение до 26 декабря в связи с агрессией России на Азовском море. 25 ноября Россия захватила три украинских корабля, взяла в плен и арестовала на два месяца 24 украинских моряка.