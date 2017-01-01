В Днепре мощный взрыв разрушил дом: пострадала старушка

По предварительной информации, взорвался бытовой газ.

В городе Днепр на улице Мандрыковская в Соборном районе около 10:00 прогремел мощный взрыв, разрушивший летнюю кухню частного домовладения. В результате происшествия была травмирована 84-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

По предварительной информации, взорвался бытовой газ. Взрыв разрушил летнюю кухню, а грохот от взрыва было слышно и на соседних улицах, что сильно перепугало жителей окрестных домов.

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"Спасатели при помощи аварийно-спасательного оборудования достали женщину из-под разрушенной строительной конструкции и передали ее в карету "скорой помощи". Ее госпитализировали в областную больницу им. Мечникова с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма. Состояние – тяжелое", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

На данный момент правоохранители устанавливаю причины случившегося.

У 84-летней женщины черепно-мозговая травма facebook.com/MNSDNE

Как сообщалось 30 ноября, под Сумами прогремел взрыв в многоквартирном доме.