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Юлия Тимошенко требует продлить мораторий на продажу земли

Комментариев: 4
Юлия Тимошенко требует продлить мораторий на продажу земли
Photo by Alexander Prokopenko

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призывает парламент продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Об этом она сказала во время Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Об этом сообщает пресс-служба.

По словам Тимошенко, инициированный ею законопроект №5476 о продлении моратория на продажу сельскохозяйственной земли зарегистрирован в Верховной раде еще в 2016 году и он прошел профильный комитет.

К тому же, отметила политик, сейчас все аграрии по всей стране собираются прийти к стенам парламента и требовать пролонгации моратория. Фракция "Батькивщина" поддерживает их требования.

Учитывая это, Тимошенко предложила объединить все законопроекты от других фракций, которые касаются этого вопроса, выйти на консолидированное решение парламента и принять совместный законопроект о продлении моратория.

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Комментариев (4)
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Sancho-s    03.12.2018, 14:54
Оценка:  0
Sancho-s
Вана уже не знает, что придумать, только бы нагадить... Популистка №1
Ruspidor    03.12.2018, 14:37
Оценка:  +1
Ruspidor
Заипла, мразь...
GreenPeace!    03.12.2018, 14:33
Оценка:  0
GreenPeace!
Следующий президент Украины.И будет в стране ж..еще больше.Воры,взяточники,селюки у власти...это беда для страны.
Мухоморище    03.12.2018, 14:13
Оценка:  +1
Мухоморище
А шо так?Ещё не всё скупила спасительница наша?)))))Во всём цивилизованном мире можно,а у нас земля НАРОДНАЯ!!!!Вот это бабушки с дедушками обрадуются,что у них землю американцы не отнимут))))))
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