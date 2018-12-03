Юлия Тимошенко требует продлить мораторий на продажу земли

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призывает парламент продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Об этом она сказала во время Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Об этом сообщает пресс-служба.

По словам Тимошенко, инициированный ею законопроект №5476 о продлении моратория на продажу сельскохозяйственной земли зарегистрирован в Верховной раде еще в 2016 году и он прошел профильный комитет.

К тому же, отметила политик, сейчас все аграрии по всей стране собираются прийти к стенам парламента и требовать пролонгации моратория. Фракция "Батькивщина" поддерживает их требования.

Учитывая это, Тимошенко предложила объединить все законопроекты от других фракций, которые касаются этого вопроса, выйти на консолидированное решение парламента и принять совместный законопроект о продлении моратория.