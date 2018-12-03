НАТО увеличило присутствие в Черном море - Столтенберг

Генсек НАТО рассказал о подходе Альянса относительно сдерживания России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс увеличивает свое военное присутствие в Черном море и внимательно мониторит ситуацию в регионе.

Об этом рассказал на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

Читай также: Меркель хочет найти общий язык с Россией: “Мы не вводим санкции ради санкций“

“НАТО увеличило присутствие в Черноморском регионе. В прошлом году мы увеличили присутствие кораблей НАТО в Черном море с 80 до 120 дней. У нас есть миссия воздушной полиции в регионе, а также у нас есть мультинациональная бригада в Румынии“, - заявил генсек.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО и в дальнейшем будет предоставлять политическую и практическую поддержку Украине, для сохранения суверенитета страны.

Читай также: РФ частично разблокировала украинские порты Азовского моря

“Мы оказываем поддержку в различных формах: помогаем в модернизации вооруженных сил, системы командования, противодействия киберугрозами. Несколько союзников также оказывают поддержку на двусторонней основе в виде оборудования и обучения“, - добавил он.

Столтенберг также назвал подходы НАТО относительно России и заявил, что политика заключается в двух направлениях - сдерживание и диалог. “Я считаю, что такой подход по двум направлениям работает. Это наша стратегия“, - сказал он.

Генсек отметил, что не знает, будет ли РФ менять свою политику в будущем, поэтому необходимо иметь комбинацию “силы и сдерживания, а также диалога“, чтобы работать с различными сценариями.

Читай также: Берлин впервые за 25 лет расширяет армию

“Это означает возможность работы с различными сценариями, и мы действительно со времен холодной войны больше укрепили наши способности на восточном фланге, в то же время мы смогли иметь политический диалог с Россией... Я не вижу, что сила и диалог несовместимы. Я считаю, что этот трек по двум направлениям является полезным... Могут быть неожиданные ситуации, которые могут привести к опасным ситуациям, когда мы говорим о военных коммуникациях, то мы их улучшили“, - добавил Столтенберг.

Напомним, 29 ноября президент Украины Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянса направить военные корабли в Азовское море после атаки России на украинских моряков в Керченском проливе.

Позднее, в НАТО ответили Порошенко и заявили, что Альянс уже имеет сильное присутствие в регионе.