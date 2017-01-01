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Морякам в СИЗО почтой передают помощь - лично к ним не пускают

Спецтема: Атака на Азовском море
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Активисты оформляют посылки для 21 моряка в СИЗО Лефортово и троих в "Матроссой тишине".
Моряки в течение дня должны получить свои посылки с помощью
Моряки в течение дня должны получить свои посылки с помощью
facebook.com/knst.kotov

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Украинским морякам начали передавать продукты и вещи первой необходимости через почтовые посылки, так как лично с ними пересечься возможности нет. Об этом написала активистка и фотокорреспондентка Виктория Ивлева у себя в Facebook.

Продукты и одежду приходится оформлять почтовыми передачами
Продукты и одежду приходится оформлять почтовыми передачами
facebook.com/victoria.ivlevayorke

“Але, СИЗО Лефортово! Первая передача прошла. Осталось двадцать и три в Матросскую Тишину. Любовь+Солидарность!“, - написала Ивлева. 

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Ранее она с другим правозащитником Константином Котовым также помогла доставить письма от родных и близких в СИЗО “Матросская тишина“.

Активисты продолжают передавать помощь украинским морякам
Активисты продолжают передавать помощь украинским морякам
facebook.com/knst.kotov

Там отдельно от остальных моряков пребывают раненные во время захвата украинских кораблей моряки Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и офицер СБУ Василий Сорока. Правда, письма пару дней должны просматривать на предмет цензуры.

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На выходных адвокатов и украинских консулов не пускали в СИЗО к военнопленным украинским морякам.

Пока передачи оформляют для СИЗО
Пока передачи оформляют для СИЗО "Лефортово", где находится 21 моряк
facebook.com/knst.kotov

Крымскотатарские активисты в понедельник привезли продукты, одежду и предметы первой необходимости из Симферополя в Москву. 

 

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Теги: моряки, СИЗО, помощь, передача, Москва, Азов, военнопленные
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