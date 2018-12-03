НБУ: Украина может потерять десятки миллионов долларов из-за блокады кораблей на Азове
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Из-за блокирования Россией прохода украинских кораблей в Азовском море под угрозой находятся поставки продукции на несколько десятков миллионов долларов. Об этом рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает LIGA.net.
По его словам, через порты Азовского моря проходит 30% украинского металлургического экспорта, а это около $230 млн в месяц.
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Осложнения в регионе стали заметны еще в начале третьего квартала, отметил он. Чиновник добавил, что в этом случае сложно оценить, что имело решающее влияние: погодные условия или задержки кораблей.
В свою очередь, украинские агропроизводители практически не работают через порты Азовского моря - это примерно 2-3% всего экспорта АПК, говорит Сологуб.
По данным Мининфраструктуры, с 2014 года потери Украины из-за блокирования и задержек кораблей в Азовском море составили 6 млрд грн.
Напомним, ранее МинВОТ сообщало о большом скоплении кораблей в Азовском море.
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Кроме того, стало известно о блокировании Россией выхода и входа в украинские порты около 35 кораблей с грузом.