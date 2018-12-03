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НБУ: Украина может потерять десятки миллионов долларов из-за блокады кораблей на Азове

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 1
Регулятор рассказал, какие риски несет срыв поставок продукции торговыми кораблями в Азовском море.
Блокада прохода кораблей через Керченский пролив может принести серьезные убытки
Блокада прохода кораблей через Керченский пролив может принести серьезные убытки
EPA/UPG

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Из-за блокирования Россией прохода украинских кораблей в Азовском море под угрозой находятся поставки продукции на несколько десятков миллионов долларов. Об этом рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает LIGA.net.

По его словам, через порты Азовского моря проходит 30% украинского металлургического экспорта, а это около $230 млн в месяц. 

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Осложнения в регионе стали заметны еще в начале третьего квартала, отметил он. Чиновник добавил, что в этом случае сложно оценить, что имело решающее влияние: погодные условия или задержки кораблей.

В свою очередь, украинские агропроизводители практически не работают через порты Азовского моря - это примерно 2-3% всего экспорта АПК, говорит Сологуб.

По данным Мининфраструктуры, с 2014 года потери Украины из-за блокирования и задержек кораблей в Азовском море составили 6 млрд грн.

Напомним, ранее МинВОТ сообщало о большом скоплении кораблей в Азовском море.

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Кроме того, стало известно о блокировании Россией выхода и входа в украинские порты около 35 кораблей с грузом.

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Теги: НБУ, корабли, Азов, Азовское море, торговля, РФ
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Комментариев (1)
Rangol    03.12.2018, 15:30
Оценка:  0
Rangol
Дороговато обходятся пиратские захваты кораблей Норд и др. Они столько не стоят, да продать их Украина может разве что на металлолом.
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