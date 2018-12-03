Боевики "ЛДНР" учат детей с 9 лет обращаться с оружием

В ходе так называемых воспиталельных программ малышам прививают ненависть к Украине.

Муштру в таких лагерях прошли уже более 5 тысяч детей antikor.com.ua

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей более 5 тысяч детей прошли обучение в так называемых “патриотических лагерях“, где ребят учат обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине.

Об этом сообщил представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лысянский, передает Интерфакс-Украина.

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“Мы увидели, как оккупанты привлекают детей к военному конфликту. Они развернули целую сеть лагерей так называемого патриотического воспитания. Знаете, что это за воспитание? Это любовь к “русскому миру“ и ненависть к украинцам, к Украине“, - сказал он на форуме, посвященном 70-летию Общей декларации прав человека.

По словам представителя омбудсмена, по результатам мониторинга ситуации в ОРДЛО удалось установить, что в таких лагерях детям, начиная с 9 лет, дают в руки автоматы, учат собирать и разбирать их.

“Через эти лагеря прошли обучение более 5 тысяч детей“, - подчеркнул Лысянский.

Как сообщалось 6 ноября, в Подмосковье учат воевать малолетних преступников.