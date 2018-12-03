Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Боевики "ЛДНР" учат детей с 9 лет обращаться с оружием

Комментариев: 6
В ходе так называемых воспиталельных программ малышам прививают ненависть к Украине.
Муштру в таких лагерях прошли уже более 5 тысяч детей
Муштру в таких лагерях прошли уже более 5 тысяч детей
antikor.com.ua

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей более 5 тысяч детей прошли обучение в так называемых “патриотических лагерях“, где ребят учат обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине.

Об этом сообщил представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лысянский, передает Интерфакс-Украина.

Читай также: Ребенок в детсаде РФ: Вырасту и Донбассу послужу

“Мы увидели, как оккупанты привлекают детей к военному конфликту. Они развернули целую сеть лагерей так называемого патриотического воспитания. Знаете, что это за воспитание? Это любовь к “русскому миру“ и ненависть к украинцам, к Украине“, - сказал он на форуме, посвященном 70-летию Общей декларации прав человека.

По словам представителя омбудсмена, по результатам мониторинга ситуации в ОРДЛО удалось установить, что в таких лагерях детям, начиная с 9 лет, дают в руки автоматы, учат собирать и разбирать их.

“Через эти лагеря прошли обучение более 5 тысяч детей“, - подчеркнул Лысянский.

Как сообщалось 6 ноября, в Подмосковье учат воевать малолетних преступников.

Поделись:
Теги: оружие, дети, война, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Глод    03.12.2018, 16:42
Оценка:  0
Глод
У нас тоже Пластуны есть.
cherenok    03.12.2018, 15:56
Оценка:  0
cherenok
у нас есть точно такие лагеря
Sancho-s    03.12.2018, 15:38
Оценка:  +2
Sancho-s
Сволочи
Коляка    03.12.2018, 15:17
Оценка:  -5
Коляка
Ну и шо, я тоже в детстве в тир ходил в дом пионеров...
BROKER666    03.12.2018, 15:24
Оценка:  +3
BROKER666
тебя в тире учили Родину ненавидеть и своих сограждан убивать?
Серго-1    03.12.2018, 15:59
Оценка:  +1
Серго-1
Каляка, ты там вместо мишени был?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь