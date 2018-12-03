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Осень в Украине побила 8 температурных рекордов

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Зима пришла на две недели раньше климатической нормы.
Метеорологическая осень оказалась короткой (51 день)
Метеорологическая осень оказалась короткой (51 день)
УНИАН

За осень в Украине было зафиксировано 8 температурных рекордов. Средняя температура воздуха осенью составила + 9,4ºС, что на 1,4°С выше климатической нормы.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

“Календарная осень закончилась, а метеорологическая зима пришла в столицу еще 13 ноября, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перешла через 0° С в сторону понижения. Это произошло на две недели раньше климатической нормы“, - указывают в обсерватории.

По данным ЦГО, осень в стране была короткой и продолжалась 51 день (с 23 сентября по 12 ноября). Самая кроткая метеорологическая осень была зафиксирована в 1919 году (31 день).

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Минимальная температура за осень была зафиксирована в Киеве 30 ноября, когда температура под утро опустилась до 11,4 градусов мороза. Самым жарким днем за осень было 3 сентября - температура после полудня достигла 31,9°С.

Напомним, 22 октября В Киеве завершилось “бабье лето“. По данным ЦГО “бабье лето“ в столице побило пять температурных рекордов.

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Теги: погода, осень, температурный рекорд, синоптики
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