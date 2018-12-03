Неопознанный самолет кружил над побережьем Крыма
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Неопознанный самолет в понедельник, 3 декабря, кружил над побережьем аннексированного Крыма. Об этом стало известно из данных PlaneRadar в Twitter.
Как видно из онлайн графика отслеживания полетов, самолет летал над побережьем вблизи полуострова в течение нескольких часов.
При этом, кроме полуострова, самолет несколько раз пролетел вдоль Черноморского побережья России - Краснодарского края, начиная от Новороссийска.
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На данный момент неизвестна цель полета самолета.
Ранее, 2 декабря, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку в Черном море.
Что там неопознанного?
Это самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V. Это все есть по ссылке. Только пишут, что он позывной поменял после дозаправки над Черным морем.