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Неопознанный самолет кружил над побережьем Крыма

Комментариев: 4
Самолет кружил над побережьем в течение нескольких часов.
Траектория полета неизвестного самолета возле Крыма
Траектория полета неизвестного самолета возле Крыма
twitter.com/ua4wiy

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Неопознанный самолет в понедельник, 3 декабря, кружил над побережьем аннексированного Крыма. Об этом стало известно из данных PlaneRadar в Twitter.

Как видно из онлайн графика отслеживания полетов, самолет летал над побережьем вблизи полуострова в течение нескольких часов.

При этом, кроме полуострова, самолет несколько раз пролетел вдоль Черноморского побережья России - Краснодарского края, начиная от Новороссийска.

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На данный момент неизвестна цель полета самолета.

Ранее, 2 декабря, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку в Черном море. 

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Теги: Крым, авиация, самолет, Крымское побережье, разведка, побережье, самолеты, новости Крыма
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Комментариев (4)
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Москвошвея    03.12.2018, 17:13
Оценка:  +1
Москвошвея
Это были спонсоры-инопланетяне,хотели казино построить.Но не нашли свободного от военной техники места и улетели восвояси.
diver117    03.12.2018, 17:01
Оценка:  +5
diver117
Бигмир отжигает.
Что там неопознанного?
Это самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V. Это все есть по ссылке. Только пишут, что он позывной поменял после дозаправки над Черным морем.
diver117    03.12.2018, 17:02
Оценка:  +1
diver117
Взлетел с базы Суда-Бей и уже сел там же, примерно через 12 часов.
diver117    03.12.2018, 17:03
Оценка:  +1
diver117
через 10 часов
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