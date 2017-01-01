Новогодняя сказка в "Парке Киевская Русь"

Настоящая Новогодняя сказка ждет детей и взрослых с 15 декабря 2018 г. и до 13 января 2019 г. в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь (Киевская обл., Обуховский р-н, с. Копачов). Яркие шоу-программы, конные выступления, прогулки на лошадях и в санях, горячие блюда в теплой Княжеской корчме и средневековые настойки, Резиденция Святого Николая, канатный спуск и скоростная горка, праздничная фотолокация, мастер-классы, ярмарка новогодних сувениров и даже празднование новогодней ночи 31 декабря – всё это и даже больше ожидает гостей в сказочном городке.

Изюминкой программы станет захватывающий авторский интерактивный спектакль-мюзикл со спецэффектами и огнями, участниками которого смогут стать даже гости. Театрализованное представление будет проходить 15-16 декабря, 19 декабря, 22-23 декабря, 25 декабря, 29-30 декабря, каждый день со 2 по 7 января и 12-13 января. В остальные же дни “Новогодней сказки“ будет работать резиденция Святого Николая, а также всех гостей будет встречать Снегурочка и приглашать в зажигательные хороводы и флеш-мобы.

15 декабря откроется Главная Резиденция Святого Николая, который будет принимать посетителей аж до 13 января. Гости смогут положить письмо в Волшебную шкатулку исполнения желаний и устроить яркую фотосессию со сказочными героями.

Новогодние персонажи будут сменять друг друга в зависимости от тематики. В дополнение к “Новогодней сказки“ 19 декабря Святой Николай будет встречать деток, а 25 декабря и 6-7 января гостей ожидает рождественская программа.

В ночь с 31 декабря 2018 г. с 20:00 на 1 января 2019 г. вас ждет грандиозное празднование Нового года с яркой иллюминацией, подарками и угощениями, бесплатным катанием на лошадях, шоу двойников с выступлением Оли Поляковой, Дзидзьо, Насти Каменских и Потапа, поздравлениями от Князя и Княгини Киевских, интерактивами от Снегурочки и праздничным фейерверком!

Начните год 1 января ярко и проведите незабываемый день после новогодней ночи на чистом морозном воздухе, среди потрясающей архитектуры Средневековья. А со 2 по 5 января Княжество Киевская Русь снова позовет гостей на шоу-программу “Новогодняя сказка“ со всеми локациями и развлечениями и подарит возможность стать свидетелем новогодних чудес.

Только в Древнем Киеве на Рождество 25 декабря и 6-7 января для посетителей Княжества Киевская Русь оживет настоящий Рождественский вертеп с Девой Марией со святым младенцем, пастухами, волхвами. Гости станут свидетелями борьбы добра со злом и победы добра в финале. А пройдет вертеп на древнеславянском языке. После чего Вас ждет мастер-класс по изучению и пению Рождественских колядок.

12 и 13 января в Древний Киев посетят Старый 2018 год и Новый 2019 год. В Княжество приедут 12 Месяцев – лошадей 12 разных пород, чтобы перед гостями отчитаться за прошлый год. Справился ли каждый из них со своим заданием? Будем решать вместе.

А после “Новогодней сказки“ праздник продолжится Крещением, которое отмечать в Древнем Киеве будут аж два дня – 19 и 20 января. Гостей ждет реконструкция древнего обряда погружения в священные воды Иордана. Священник из Васильевской церкви, которая расположена в Древнем Киеве, посвятит воду Лесного озера. Каждый желающий также сможет поучаствовать в обряде, окунувшись в проруби.

Согреться и восстановить силы можно в Княжеской корчме и в Питейной “25 рун“, отведав вкуснейших средневековых напитков и блюд. Остаться на ночь можно в доме гостиничного типа “4 комнаты“ или в хостеле, предварительно забронировав места.

В Княжестве Киевская Русь на территории более 20 га гости попадают в настоящий полномасштабный средневековый город – Древний Киев V-ХIII веков в натуральном размере.

Здесь можно почувствовать себя жителем Древнего Киева, увидеть шедевры архитектуры Киевской Руси: деревянный оборонный комплекс, Михайловские ворота, деревянную церковь Х века, усадьбы киевлян Х- ХІІ веков, княжеские трибуны и башни. Также посетителей ждут музеи и экспозиции.

Каждый найдет здесь себе занятие по душе: можно пострелять из лука, полазить в детском кубе-лабиринте “Мышеловке“, отчеканить монетку “на счастье“, переоблачиться в жителя Древнего Киева в Княжеской костюмерной, посетить музеи на территории, покататься на породистых лошадях верхом и в санях, пролететь на канатном спуске “Полетайло“ и скоростной горке “Змей Горыныч“, заглянуть на ярмарку мастеров и выбрать сувенир на память.

Берите семью, друзей и близких и приезжайте в мир настоящих приключений в Княжестве Киевская Русь!

Стоимость билетов на “Новогоднюю сказку“:

- для взрослых – 150 грн. на все дни кроме Рождества 6-7 января и Крещения – 200 грн.,

- для пенсионеров и студентов – 100 грн.,

- для школьников – 50 грн.,

- дошкольничкам – бесплатно.

Стоимость билетов в Новогоднюю ночь 31 декабря 2018 года:

- для взрослых – 395 грн.,

- для пенсионеров и студентов – 250 грн.,

- для школьников – 150 грн.,

- дошкольничкам – бесплатно.

- При бронировании столика в корчме вход бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь находится недалеко от Киева современного – в 45 минутах езды – в Киевской области, Обуховском районе, селе Копачов. Маршрутки курсируют от ст.м. Выдубичи согласно расписанию на сайте.

Детали: http://parkkyivrus.com/ru/novosti/zimnyaya-skazka-v-drevnem-kieve