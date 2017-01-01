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У нескольких епархиях УПЦ МП проходят обыски

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СБУ проводят 8 санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене.
Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах
Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах
ssu.gov.ua

Правоохранители проводят 8 санкционированных обысков в зданиях, принадлежащих епархиям УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на пресс-секретаря ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

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По данным издания, обыски проводят в помещениях, принадлежащих Житомирской и Новоград-Волынской епархии и Овручско-Коростенский епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

“В рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 3 декабря работники следственного управления ГУНП в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят 8 санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене. Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах“, - сказала Ващенко.

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В областном управлении СБУ подтвердили участие своих сотрудников в обысках, которые проводят работники следственного управления ГУНП.

Напомним, 30 ноября Служба безопасности пришла с обысками в квартиру предстоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Московского патриархата Павла. Обыски инициировали в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды.

Позднее, митрополит Павел прокомментировал обыски в его доме в селе Вороньков под Киевом.

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Теги: УПЦ МП, СБУ, обыски
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