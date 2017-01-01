Порошенко внес в Раду проект о местных выборах во время военного положения

По словам спикера Андрея Парубия, этот документ позволит провести местные выборы в новосозданных территориальных общинах 23 декабря.

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Президент Петр Порошенко в понедельник внес в парламент законопроект №9357, который должен внести изменения в закон о режиме военного положения.Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Текста документа на сайте парламента пока нет, но уточняется, что он вносит изменения в статью 28 закона о военном положении. Это, как указано в названии законопроекта, позволит провести местные выборы в областях, которые сейчас находятся в особом правовом режиме.

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Надо отметить, что статья 28 - это заключительные положения закона, в то время как выборы (как президента, парламента, так и местные) запрещает статья 19.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, тем не менее, заверил, что именно этот законопроект позволит провести выборы в 40 территориальных общинах.

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Напомним, Рада ввела военное положение до 26 декабря в 10 областях и Азово-Черноморской акватории. Закон о военном положении запрещает проводить выборы в период действия особого правового режима.