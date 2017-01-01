Крыша спортшколы в Вишневом "рухнула за 20 секунд": Подрядчику избрали меру пресечения

Литвинюка подозревают в хищении средств в особо крупных размерах.

После обвала крыши спорткомплекса ДЮСШ Favorite Fit в поселке Вишневое Киевской области, который чуть не стал трагическим, суд избрал меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22.00 до 8.00 директору фирмы генерального подрядчика Владимиру Литвинюку.

Об этом сообщает УНН.

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Так, прокурор отметила, что Литвинюка подозревают в хищении средств в особо крупных размерах, что привело к обвалу крыши в спорткомплексе. Также, во время судебного заседания прокурор ходатайствовала об избрании максимального пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Адвокаты Литвинюка отрицали подозрения изложенные в ходатайстве, считая их безосновательными и просили суд отказать прокурору в удовлетворении ходатайства.

Следственный судья приняла решение применить к подозреваемому Литвинюку меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22.00 до 8.00.

Стоит отметить, тренер по художественной гимнастике Карина Шваецкая, спасшая своих подопечных, уточнила, что снега на крыше было совсем немного и он не мог стать причиной обвала конструкции.

О подробностях случившегося она написала в Facebook. Шваецкая находилась внутри помещения с группой 30 детей в возрасте 4-5 лет и проводила занятия, когда услышала непонятные звуки на крыше. Вместе с тренером по дзюдо Александром Пилипенко, к счастью, они смоглисвоевременно эвакуировать детей из спортзала, где могла случиться страшная трагедия - когда крыша упала за 10-20 секунд по ее периметру торчали огромные металлические гвозди, которые при падении убили бы намертво всех.

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“Когда тренировка подходила к концу я услышала будто по крыше бросают снежки (много снежек) подняла голову на потолок и опустила. В течении 5-10 секунд звук падающих снежек увеличился, и я снова подняла голову в потолок. Я не поняла, что происходит, подумала может снег падает но через секунду на моих глазах лопается огромная вентиляционная труба которая была под крышей. Я закричала детям, чтоб быстро выбегали из зала... и мои 4-х , 5-ти летние карапузы побежали куда нужно. Параллельно с нами в зале проходила тренировка по дзюдо. Мы с детьми летели из зала как можно скорее все вместе, сначала выбежали все дети потом тренеры. Выбежали в носках на снег.. но это не самое страшное. Когда я выбегала из зала все дети громко плакали и были безумно напуганы, у меня тряслись руки и сердце вылетало от мысли что в зале мог кто-то остаться. Я в шоковом состоянии не могла понять, все ли дети выбежали и посчитать всех было невозможно“, - написала Карина Шваецкая.

Как сообщалось, 1 декабря в городе Вишневый Киевской области в здании спортшколы произошел обвал крыши.