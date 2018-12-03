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Порошенко хочет разорвать Договор о дружбе с РФ уже в апреле

Комментариев: 7
В сентябре Украина уже уведомляла РФ о нежелании продлевать действие документа.
Порошенко хочет окончательно разорвать Договор о дружбе весной
Порошенко хочет окончательно разорвать Договор о дружбе весной
president.gov.ua

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На сайте парламента появился текст законопроекта о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Президент Петр Порошенко предлагает разорвать договор с 1 апреля 2019 года, передает сайт ВР.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №0206, длительная агрессия Российской Федерации нарушила большинство статей данного договора. В проекте также подчеркивается, что Украина инициировала все возможные инструменты мирного разрешения споров на международном уровне.

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По мнению Порошенко, прекращение действие договора позволит Украине эффективнее защищать себя от агрессии северного соседа. РФ, в свою очередь, не демонстрирует стремления возместить ущерб от своих действий против Украины.

В самом тексте закона Россия также обвиняется в вооруженной агрессии против Украины. 

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В сентябре СНБО уже инициировал прекращение действия Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. МИД 22 сентября направлял России сообщение о не продлении договора, который заключается сроком на 10 лет и автоматически продлился бы 30 сентября 2018 года.

Президент Петр Порошенко внес законопроект о разрыве договора о Дружбе и сотрудничестве с РФ утром понедельника.

 

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Теги: Рада, Порошенко, Договор о дружбе, РФ, законопроект
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Комментариев (7)
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satisfied18    03.12.2018, 17:45
Оценка:  -1
satisfied18
а пачэму так долго тянуть? Он что, надеется что еще тогда будет рулить Украиной?
Letohradek    03.12.2018, 17:48
Оценка:  +1
Letohradek
Конечно будет рулить Украиной. Неужели ты представлял президентом Украины, Царева или Тимошенко? Ведь глупо же на это рассчитывать!
farfalle    03.12.2018, 18:10
Оценка:  0
farfalle
поцелуй петю в куриную попку
Василище    03.12.2018, 17:41
Оценка:  -1
Василище
Всё хочешь сам решить? Не веришь,что переизберут?))
MNI1957    03.12.2018, 17:34
Оценка:  +2
MNI1957
поросятко.
Letohradek    03.12.2018, 17:47
Оценка:  -2
Letohradek
Какая у тебя фамилия никому не интересно.
farfalle    03.12.2018, 18:11
Оценка:  0
farfalle
любишь Пороха? За что, расскажи
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