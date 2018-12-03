Порошенко хочет разорвать Договор о дружбе с РФ уже в апреле

В сентябре Украина уже уведомляла РФ о нежелании продлевать действие документа.

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На сайте парламента появился текст законопроекта о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Президент Петр Порошенко предлагает разорвать договор с 1 апреля 2019 года, передает сайт ВР.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №0206, длительная агрессия Российской Федерации нарушила большинство статей данного договора. В проекте также подчеркивается, что Украина инициировала все возможные инструменты мирного разрешения споров на международном уровне.

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По мнению Порошенко, прекращение действие договора позволит Украине эффективнее защищать себя от агрессии северного соседа. РФ, в свою очередь, не демонстрирует стремления возместить ущерб от своих действий против Украины.

В самом тексте закона Россия также обвиняется в вооруженной агрессии против Украины.

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В сентябре СНБО уже инициировал прекращение действия Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. МИД 22 сентября направлял России сообщение о не продлении договора, который заключается сроком на 10 лет и автоматически продлился бы 30 сентября 2018 года.

Президент Петр Порошенко внес законопроект о разрыве договора о Дружбе и сотрудничестве с РФ утром понедельника.