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Китайцы в Славянске построят энергоблок за 19 млрд грн

Комментариев: 3
Будет проведена реконструкция энергоблока №6 Славянской теплоэлектростанции.
Реконструкцию планируют закончить до сентября 2024 года
Реконструкцию планируют закончить до сентября 2024 года
slavdelo.dn.ua

Компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC, Китай) выйграла тендер энергогенерирующей компании Донбассэнерго на реконструкцию энергоблока №6 Славянской теплоэлектростанции (Николаевка, Донецкая область).

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Предметом закупки в указанном тендере является реконструкция энергоблока №6 с разделением на энергоблоки №6б и №6а мощностью 330 мВт каждый. Срок поставки услуг - до сентября 2024 года.

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Компания Dongfang Electric International Corporation предложила самую низкую цену 19,090 млрд гривен. DEIC является китайской государственной компанией, включает в себя около 100 предприятий. Специализируется на проектах в области электроэнергетики. 

Также участие в аукционе принимала еще одна китайская компания - Power Construction Corporation of China (Powerchina). Ее предложение составило 19,615 млрд гривен.

Как сообщалось 19 ноября, мэр Покровска хотел сделать своим замом экс-чиновника “ДНР“. При этом мэр Требушкин планировал, что именно Голубев будет контролировать строительство и восстановление инфраструктуры Покровска на бюджетные деньги и деньги Европейского инвестиционного банка.

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Теги: Славянск, ТЭС, Китай, тендер
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    03.12.2018, 17:32
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А наши спецы все заняты?
Coюзник    03.12.2018, 17:34
Оценка:  +1
Coюзник
Они уехали на заработки в Китай ...
bertal    03.12.2018, 18:08
Оценка:  +1
bertal
Нашим нужно 60млд. за меньшую сумму не согласны, мы ж не китайцы, это им офшоры не нужны, а нас без них никак
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