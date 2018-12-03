Китайцы в Славянске построят энергоблок за 19 млрд грн

Будет проведена реконструкция энергоблока №6 Славянской теплоэлектростанции.

Реконструкцию планируют закончить до сентября 2024 года slavdelo.dn.ua

Компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC, Китай) выйграла тендер энергогенерирующей компании Донбассэнерго на реконструкцию энергоблока №6 Славянской теплоэлектростанции (Николаевка, Донецкая область).

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Предметом закупки в указанном тендере является реконструкция энергоблока №6 с разделением на энергоблоки №6б и №6а мощностью 330 мВт каждый. Срок поставки услуг - до сентября 2024 года.

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Компания Dongfang Electric International Corporation предложила самую низкую цену 19,090 млрд гривен. DEIC является китайской государственной компанией, включает в себя около 100 предприятий. Специализируется на проектах в области электроэнергетики.

Также участие в аукционе принимала еще одна китайская компания - Power Construction Corporation of China (Powerchina). Ее предложение составило 19,615 млрд гривен.

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