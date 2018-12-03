Ольга Богомолец: Профсоюзы должны бастовать из-за несоответствия зарплат врачей и чиновников

Медицинское сообщество имеет право на забастовку из-за вопиющего несоответствия зарплат врачей и чиновников Министерства здравоохранения. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"Медицинское сообщество имеет право на забастовку! Заработная плата заместителей министра здравоохранения составляет 125-140 тысяч гривен. Тогда как у профессора, который преподает в университете, размер зарплаты - 8000 гривен. У врача, который ежедневно, например, работает с больными туберкулезом, - 3-4 тысячи гривен", - отметила парламентарий.

Она напомнила, что ранее Министерство здравоохранения лишило медиков доплат за вредные условия труда.

"Также Приказом МОЗ Украины были отменены компенсации за вредные условия труда для работников образовательной сферы, преподавателей медицинских вузов. Речь идет о людях, которые работают с инфекционными больными и рискуют своим здоровьем", - написала народный депутат.

По ее мнению, такая ситуация, с учетом огромных зарплат чиновников, должна привлечь внимание профсоюзов.

"При этом высокую зарплату своим работникам в Минздраве насчитать не забыли. Считаю, что это - обычное унижение человеческого и профессионального достоинства! Профсоюзы, если они не являются карманными, не имеют права молчать. Об этом сегодня заявила во время согласительного совета ВРУ", - завершила Ольга Богомолец.