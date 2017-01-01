Под Хмельницким мужчина пытался взорвать знакомых гранатой

Злоумышленник швырнул боеприпас в троих мужчин из окна своего микроавтобуса, но промахнулся.

После взрыва мужчина даже не вышел из автомобиля npu.gov.ua

В городе Полонное Хмельницкой области местный житель вечером в воскресенье, 2 декабря, пытался взорвать троих своих знакомых с помощью гранаты.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Мужчина после ссоры бросил гранату в троих знакомых из окна своего буса.

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“Между 40-летним задержанным и тремя мужчинами возникла словесная перепалка, в результате которой злоумышленник прямо с окна своего микроавтобуса бросил в направлении потерпевших, которые стояли на обочине дороги, гранату РГД-5. Мужчина бросил гранату дальше намеченной цели, и она взорвалась возле дороги, поэтому осколки лишь слегка задели пострадавших“, - отметили в полиции.

После взрыва подозреваемый не вышел из своего автомобиля, чтобы оказать помощь, а сразу же поехал к себе домой, а затем - в город Ровно, где снял отель и пытался обеспечить себе алиби.

Пострадавшие обратились с заявлением в полицию. Правоохранители установили возможное местонахождение злоумышленника и задержали его в Ровенской области.

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Открыты уголовные дела по статьям о незаконном обращении с оружием и покушении на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Подозреваемому грозит лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают, где мужчина взял боеприпас.

Как сообщалось 22 ноября, на Закарпатье в дом со спящими детьми бросили гранату.