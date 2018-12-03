В Госдуме наградят пограничников, захвативших украинские корабли

Предложения о награждении должны быть готовы к следующему заседанию совета Думы.

В российском парламенте готовят предложения по награждению пограничников, которые атаковали и захватили украинские корабли в нейтральных водах возле Керченского пролива 25 ноября.

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Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает Интерфакс.

“Со своей стороны мы поручили комитету по безопасности и противодействию коррупции рассмотреть вопрос о награждении пограничников, участвовавших в предотвращении нарушения нашей границы и в защите законности“, - отметил Володин. Предложения должны быть готовы к следующему заседанию совета Думы.

По словам Володина, российские пограничники вели себя “безупречно“, “мужественно“ и “эффективно решили“ задачи по защите границы, которые перед ними стояли.

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Напомним, из-за блокирования Россией прохода украинских кораблей в Азовском море под угрозой находятся поставки продукции на несколько десятков миллионов долларов.