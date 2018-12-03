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В Госдуме наградят пограничников, захвативших украинские корабли

Комментариев: 5
Предложения о награждении должны быть готовы к следующему заседанию совета Думы.
Корабль РФ таранит украинский буксир
Корабль РФ таранит украинский буксир
скриншот

В российском парламенте готовят предложения по награждению пограничников, которые атаковали и захватили украинские корабли в нейтральных водах возле Керченского пролива 25 ноября.

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Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает Интерфакс.

“Со своей стороны мы поручили комитету по безопасности и противодействию коррупции рассмотреть вопрос о награждении пограничников, участвовавших в предотвращении нарушения нашей границы и в защите законности“, - отметил Володин. Предложения должны быть готовы к следующему заседанию совета Думы.

По словам Володина, российские пограничники вели себя “безупречно“, “мужественно“ и “эффективно решили“ задачи по защите границы, которые перед ними стояли.

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Напомним, из-за блокирования Россией прохода украинских кораблей в Азовском море под угрозой находятся поставки продукции на несколько десятков миллионов долларов. 

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Теги: Госдума, пограничники, награждение, корабли, Азовское море
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    03.12.2018, 18:08
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Падение нравов ниже днища. Что они совершили?
1. Нецензурно ругались на боевом посту во время несения службы.
2. Допустили попадание секретной информации с режимного объекта в открытый доступ.
3. Нарушили нормы международного права.
4. Совершили пиратское нападение в нейтральных водах.
ВосставшийИзБана    03.12.2018, 18:09
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
5. В конце концов подставили президента своей страны.

Ну, давайте, награждайте. Им бы по хорошему на на губу. Или даже под трибунал.
Глод    03.12.2018, 17:56
Оценка:  +5
Глод
Наших моряков тоже наградят после возвращения?
Letohradek    03.12.2018, 17:49
Оценка:  -5
Letohradek
Посмертно?
ВосставшийИзБана    03.12.2018, 18:02
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
— Значит так. Двадцать баранов…
— Двадцать пять.
— Двадцать, двадцать. Холодильник «Розенлев». Финский, хороший. Почётная грамота.
— И бесплатная путёвка…
— В Сибирь!
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