В Госдуме наградят пограничников, захвативших украинские корабли
В российском парламенте готовят предложения по награждению пограничников, которые атаковали и захватили украинские корабли в нейтральных водах возле Керченского пролива 25 ноября.
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Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает Интерфакс.
“Со своей стороны мы поручили комитету по безопасности и противодействию коррупции рассмотреть вопрос о награждении пограничников, участвовавших в предотвращении нарушения нашей границы и в защите законности“, - отметил Володин. Предложения должны быть готовы к следующему заседанию совета Думы.
По словам Володина, российские пограничники вели себя “безупречно“, “мужественно“ и “эффективно решили“ задачи по защите границы, которые перед ними стояли.
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Напомним, из-за блокирования Россией прохода украинских кораблей в Азовском море под угрозой находятся поставки продукции на несколько десятков миллионов долларов.
1. Нецензурно ругались на боевом посту во время несения службы.
2. Допустили попадание секретной информации с режимного объекта в открытый доступ.
3. Нарушили нормы международного права.
4. Совершили пиратское нападение в нейтральных водах.
Ну, давайте, награждайте. Им бы по хорошему на на губу. Или даже под трибунал.
— Двадцать пять.
— Двадцать, двадцать. Холодильник «Розенлев». Финский, хороший. Почётная грамота.
— И бесплатная путёвка…
— В Сибирь!