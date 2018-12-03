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Янукович в образе красногвардейца: В Мариуполе расклеивали агитплакаты

Комментариев: 3
Мотивы пенсионера, расклеивавшего в городе такие плакаты, остались неизвестны.
Янукович в образе красногвардейца: В Мариуполе расклеивали агитплакаты
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Фото 1/4
  • Сотрудники спецслужбы провели с пенсионером профилактическую беседу
  • Сотрудники спецслужбы провели с пенсионером профилактическую беседу
  • Сотрудники спецслужбы провели с пенсионером профилактическую беседу
  • Сотрудники спецслужбы провели с пенсионером профилактическую беседу
Янукович в образе красногвардейца: В Мариуполе расклеивали агитплакаты
Сотрудники спецслужбы провели с пенсионером профилактическую беседу
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В Мариуполе сотрудники СБУ задержали 70-летнего местного жителя Анатолия Рыбака, который расклеивал по городу плакаты с изображением беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает сайт 0629.

На плакатах Янукович изображен в форме красногвардейца и подписью: “Ты заплатил по новым тарифам?“.

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Отмечается, что с мужчиной сотрудники спецслужбы провели профилактическую беседу и отпустили. Он заявил, что плакаты не изготавливал, а нашел дома, считает себя патриотом Украины и осуждает агрессию России. По данным спецслужбы, мужчина не выезжает на оккупированную территорию и не имеет контактов с группировками “Л/ДНР“. 

Как сообщалось в сентябре, в Италии распространяют листовки “Захарченко бессмертный герой“.

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Теги: плакаты, Янукович, Мариуполь, тарифы
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Комментариев (3)
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atos    03.12.2018, 17:36
Оценка:  -4
atos
Какие ещё могут быть мативы, Петя наш вечный президент, вот и все мативы)))
Я буду голосовать за Петю.
Letohradek    03.12.2018, 17:46
Оценка:  -2
Letohradek
Будешь ты голосовать или не будешь, а президентом Украины будет Петр Порошенко! Смирись!
atos    03.12.2018, 17:56
Оценка:  -4
atos
Я буду голосовать только за Петра Порошенко и не сомневайся))
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