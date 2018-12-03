Мотивы пенсионера, расклеивавшего в городе такие плакаты, остались неизвестны.

Янукович в образе красногвардейца: В Мариуполе расклеивали агитплакаты

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Янукович в образе красногвардейца: В Мариуполе расклеивали агитплакаты

В Мариуполе сотрудники СБУ задержали 70-летнего местного жителя Анатолия Рыбака, который расклеивал по городу плакаты с изображением беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает сайт 0629.

На плакатах Янукович изображен в форме красногвардейца и подписью: “Ты заплатил по новым тарифам?“.

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Отмечается, что с мужчиной сотрудники спецслужбы провели профилактическую беседу и отпустили. Он заявил, что плакаты не изготавливал, а нашел дома, считает себя патриотом Украины и осуждает агрессию России. По данным спецслужбы, мужчина не выезжает на оккупированную территорию и не имеет контактов с группировками “Л/ДНР“.

Как сообщалось в сентябре, в Италии распространяют листовки “Захарченко бессмертный герой“.