Янукович в образе красногвардейца: В Мариуполе расклеивали агитплакаты
В Мариуполе сотрудники СБУ задержали 70-летнего местного жителя Анатолия Рыбака, который расклеивал по городу плакаты с изображением беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщает сайт 0629.
На плакатах Янукович изображен в форме красногвардейца и подписью: “Ты заплатил по новым тарифам?“.
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Отмечается, что с мужчиной сотрудники спецслужбы провели профилактическую беседу и отпустили. Он заявил, что плакаты не изготавливал, а нашел дома, считает себя патриотом Украины и осуждает агрессию России. По данным спецслужбы, мужчина не выезжает на оккупированную территорию и не имеет контактов с группировками “Л/ДНР“.
Как сообщалось в сентябре, в Италии распространяют листовки “Захарченко бессмертный герой“.
Я буду голосовать за Петю.