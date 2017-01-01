В Минобороны ответили, может ли Омелян разгуливать в камуфляже

Судя по всему, министр не попадает в список лиц, которым разрешено носить военную форму.

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян, исходя из информации от оборонного ведомства, не может носить военную форму даже во время военного положения. Это следует из ответа Минобороны на запрос журналистов, передают Украинские Новости.

“Ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих лицами, не имеющими на это права, запрещается и влечет за собой ответственность согласно закону“, - уточняется в ответе Минобороны. В ведомстве добавили, что право на ношение военной формы одежды имеют военнослужащие, военнообязанные во время прохождения сборов, резервисты, курсанты, лицеисты.

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Кроме того, могут носить военную форму лица, уволенные в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы.

Согласно комментарию Минобороны, военную форму может носить четко ограниченный список лиц ukranews.com

Под определение “военная форма одежды“ попадает комплект одинаковых по конструкции и регламентированных по внешнему виду предметов одежды, обуви и отдельных видов снаряжения, установленный для ВСУ. Омелян не проходил военную службу, согласно его официальной биографии.

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Сам он в комментарии “Стране“ заявил, что носит форму железнодорожных войск, в которой объездил половину линии фронта. Само наличие формы связано с тем, что Госспецслужба транспорта до середины 2018 подчинялась Мининфраструктуры, а сейчас передана Минобороны, уверяет министр.

27 ноября министр инфраструктуры Омелян появился в военной форме на расширенном совещании в Министерстве инфраструктуры Украины, где обсуждалось усиление охраны аэропортов и вокзалов Украины в связи с введением военного положения. В соцсетях его образ вызвал неоднозначную реакцию, в том числе, шутки с советом отправить министра на передовую.