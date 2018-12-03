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Моряков в Лефортово переводят из "одиночек" в камеры с соседями

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
Военнопленные в медблоке "Матросской тишины" уже встают и передвигаются самостоятельно, заверяет омбудсмен РФ.
Моряков в Лефортово не ограничивают в прогулках, заверяет Москалькова
Моряков в Лефортово не ограничивают в прогулках, заверяет Москалькова
facebook.com/knst.kotov

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Украинские военнопленные моряки, которые находятся в СИЗО “Лефортово“, получили передачи и сейчас их переселяют из “одиночек“ в двухместные камеры с арестантами, которые впервые привлекаются к ответственности. Об этом на своей странице в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова.

По словам уполномоченной ВР по правам человека, она пообщалась с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Та рассказала, что для всех моряков уже открыты внутритюремные счета, куда их родственники могут перечислять деньги. 

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Москалькова также заверила, что арестованные моряки не ограничены в праве на прогулки (ранее сообщалось, что на это отводится один час в сутки).

Три моряка, находящихся в медблоке СИЗО “Матросская тишина“, уже встают и самостоятельно передвигаются. Российская омбудсмен заверила, что военные получают медпомощь, горячее питание и не жалуются на условия содержания. 

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“Мне пообещали, что во вторник уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит украинских моряков“, - отметила Денисова.

Напомним, 21 моряк с захваченных россиянами военных кораблей находится в СИЗО Лефортово, еще трое - в СИЗО “Матросская тишина“. Оба учреждения расположены в Москве.

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Военные были незаконно арестованы по обвинению в пересечении “границы“ РФ в Азовском море, хотя карты доказывают, что наши корабли вообще пребывали в международных водах в момент нападения.

 

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Теги: моряки, СИЗО, Москва, военнопленные, Азов, РФ
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Комментариев (7)
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МАРИНА***КЛИМОВА    03.12.2018, 19:58
Оценка:  -1
МАРИНА***КЛИМОВА
Ну правильно им же скучно, а так хоть пообщаются с другими сидельцами, расскажут про новости, что в мире нп воле делается.
Sancho-s    03.12.2018, 18:55
Оценка:  +2
Sancho-s
Вот что Лифортово животворящее делает...
Rangol    03.12.2018, 18:49
Оценка:  -2
Rangol
Браня оказалась некачественной, т.к. ранило моряков осколками брони, от такой отказались ещё сто лет назад, должен бы ещё быть пластичный слой для предотвращения разлетаются осколков, но его технологию Украина потеряла. минимальное попадание по таким кораблям приводить к сильному разлету осколков
Coюзник    03.12.2018, 18:51
Оценка:  -1
Coюзник
Военспец??? Ну-ну ...
Coюзник    03.12.2018, 18:51
Оценка:  -1
Coюзник
Небось старшой лейтинант ...
Sancho-s    03.12.2018, 18:56
Оценка:  -5
Sancho-s
Rangol - брАня крепка и танки быстры...
ShakhterDonetsk    03.12.2018, 19:28
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Rangol - на вашем глухом тамбове про тандемные боеприпасы видать ничего не слышали.
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