Моряков в Лефортово переводят из "одиночек" в камеры с соседями

Военнопленные в медблоке "Матросской тишины" уже встают и передвигаются самостоятельно, заверяет омбудсмен РФ.

Моряков в Лефортово не ограничивают в прогулках, заверяет Москалькова facebook.com/knst.kotov

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Украинские военнопленные моряки, которые находятся в СИЗО “Лефортово“, получили передачи и сейчас их переселяют из “одиночек“ в двухместные камеры с арестантами, которые впервые привлекаются к ответственности. Об этом на своей странице в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова.

По словам уполномоченной ВР по правам человека, она пообщалась с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Та рассказала, что для всех моряков уже открыты внутритюремные счета, куда их родственники могут перечислять деньги.

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Москалькова также заверила, что арестованные моряки не ограничены в праве на прогулки (ранее сообщалось, что на это отводится один час в сутки).

Три моряка, находящихся в медблоке СИЗО “Матросская тишина“, уже встают и самостоятельно передвигаются. Российская омбудсмен заверила, что военные получают медпомощь, горячее питание и не жалуются на условия содержания.

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“Мне пообещали, что во вторник уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит украинских моряков“, - отметила Денисова.

Напомним, 21 моряк с захваченных россиянами военных кораблей находится в СИЗО Лефортово, еще трое - в СИЗО “Матросская тишина“. Оба учреждения расположены в Москве.

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Военные были незаконно арестованы по обвинению в пересечении “границы“ РФ в Азовском море, хотя карты доказывают, что наши корабли вообще пребывали в международных водах в момент нападения.