Вокруг законопроекта Об адвокатуре разгорается скандал

Совет адвокатов заявляет о попытке Администрации президента "протолкнуть" нужное мнение относительно законопроекта Об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Совет адвокатов Украины заявляет о давлении со стороны чиновников Администрации президенты в попытках создать "нужное" мнение относительно законопроекта №9055 Об адвокатуре и адвокатской деятельности, который ранее неоднократно критиковался адвокатами. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает УНИАН.

Агентство указывает, что Совет адвокатов на своем заседании 3 декабря 2018 года решил обратиться к главе Администрации президента с заявлением о давлении и запросом относительно обнародованной информации о поддержке законопроекта представителями юридического бизнеса.

Кроме того, совет адвокатов проинформировал национальную ассоциацию адвокатов о том, что "на прошлой неделе заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов организовал сбор подписей в поддержку этого законопроекта среди представителей юридического бизнеса". Для этого якобы была организована специальная встреча в помещении АП.

"Представляется, что такие действия являются очевидным давлением на независимых адвокатов, работающих в юридических фирмах. Сегодня же средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу президента Украины обнародовали идентичное сообщение о том, что юридические фирмы обратились в Верховную Раду Украины с поддержкой проекта закона №9055 Об адвокатуре и адвокатской деятельности. При этом на официальном сайте президента Украины такое сообщение отсутствует", - цитирует УНИАН заявление Совета адвокатов.

В связи с эти Совет адвокатов попросил сообщить, действительно ли такая встреча была организована в помещении Администрации президента, действительно ли собирались у представителей юридических фирм подписи в поддержку проекта закона №9055 Об адвокатуре и адвокатской деятельности и действительно ли пресс-служба президента Украины распространяла информацию о обращения юридических фирм в Верховную Раду Украины с поддержкой проекта закона №9055.

Напомним, ранее Совет адвокатов заявлял о манипуляциях с законопроектом №9055, а также обвинял Ассоциацию юристов Украины, "которая не представляет интересы адвокатского сообщества", в лоббировании принятия этого документа Верховной Радой.

До этого адвокаты запустили флешмоб против президентского законопроекта Об адвокатуре.

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