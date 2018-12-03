Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вокруг законопроекта Об адвокатуре разгорается скандал

Комментариев: 1
Совет адвокатов заявляет о попытке Администрации президента "протолкнуть" нужное мнение относительно законопроекта Об адвокатуре и адвокатской деятельности.
Администрацию президента обвиняют в давлении на адвокатов
Администрацию президента обвиняют в давлении на адвокатов
УНН

Совет адвокатов Украины заявляет о давлении со стороны чиновников Администрации президенты в попытках создать "нужное" мнение относительно законопроекта №9055 Об адвокатуре и адвокатской деятельности, который ранее неоднократно критиковался адвокатами. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает УНИАН.

Агентство указывает, что Совет адвокатов на своем заседании 3 декабря 2018 года решил обратиться к главе Администрации президента с заявлением о давлении и запросом относительно обнародованной информации о поддержке законопроекта представителями юридического бизнеса.

Кроме того, совет адвокатов проинформировал национальную ассоциацию адвокатов о том, что "на прошлой неделе заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов организовал сбор подписей в поддержку этого законопроекта среди представителей юридического бизнеса". Для этого якобы была организована специальная встреча в помещении АП.

"Представляется, что такие действия являются очевидным давлением на независимых адвокатов, работающих в юридических фирмах. Сегодня же средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу президента Украины обнародовали идентичное сообщение о том, что юридические фирмы обратились в Верховную Раду Украины с поддержкой проекта закона №9055 Об адвокатуре и адвокатской деятельности. При этом на официальном сайте президента Украины такое сообщение отсутствует", - цитирует УНИАН заявление Совета адвокатов.

В связи с эти Совет адвокатов попросил сообщить, действительно ли такая встреча была организована в помещении Администрации президента, действительно ли собирались у представителей юридических фирм подписи в поддержку проекта закона №9055 Об адвокатуре и адвокатской деятельности и действительно ли пресс-служба президента Украины распространяла информацию о обращения юридических фирм в Верховную Раду Украины с поддержкой проекта закона №9055.

Напомним, ранее Совет адвокатов заявлял о манипуляциях с законопроектом №9055, а также обвинял Ассоциацию юристов Украины, "которая не представляет интересы адвокатского сообщества", в лоббировании принятия этого документа Верховной Радой.

До этого адвокаты запустили флешмоб против президентского законопроекта Об адвокатуре.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: скандал, законопроект, адвокат, Администрация Президента, давление, лоббизм, адвокатура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ummon    03.12.2018, 18:35
Оценка:  +1
ummon
ни о чем
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь