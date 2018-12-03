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Омелян заявил, что военную форму носит три года

Комментариев: 2
Военная форма, в которой был замечен министр инфраструктуры, принадлежит Госспецслужбе транспорта, которая ранее подчинялась ведомству Омеляна.
Владимир Омелян отстаивает право на военную форму
Владимир Омелян отстаивает право на военную форму
mtu.gov.ua

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, заявил, что носит форму железнодорожных войск, которая у него 2015 года. Об этом он в понедельник, 3 декабря, сообщил в комментарии Стране.

"Я - капитан запаса, на мне форма железнодорожных войск, которую я ношу с 2015 года, в ней объездил всю линию фронта", - сказал он.

Омелян также отметил, что Госспецслужба транспорта до середины 2018 подчинялось Мининфраструктуры, а сейчас передана Минобороны, хотя и продолжает выполнять задачи по охране стратегических инфраструктурных объектов.

"Честно, никаких сенсаций", - резюмировал Омелян.

Напомним, после введения военного положения Владимир Омелян провел совещание, на котором появился в военной форме.

Позже в Министерстве обороны заявили, что Омелян не имеет права на ношение военной формы даже во время военного положения.

 

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Теги: Минобороны, форма, военная форма, Мининфраструктуры, Владимир Омелян
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Gidnyk    03.12.2018, 20:10
Оценка:  0
Gidnyk
Три года!?! Не видел его раньше в форме. Или он ее по ночам носит? У них с женой ролевые игры? Ох, и затейник.
Gular    03.12.2018, 19:15
Оценка:  +4
Gular
сними хоть постирай за все время...)
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