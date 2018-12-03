Омелян заявил, что военную форму носит три года

Военная форма, в которой был замечен министр инфраструктуры, принадлежит Госспецслужбе транспорта, которая ранее подчинялась ведомству Омеляна.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, заявил, что носит форму железнодорожных войск, которая у него 2015 года. Об этом он в понедельник, 3 декабря, сообщил в комментарии Стране.

"Я - капитан запаса, на мне форма железнодорожных войск, которую я ношу с 2015 года, в ней объездил всю линию фронта", - сказал он.

Омелян также отметил, что Госспецслужба транспорта до середины 2018 подчинялось Мининфраструктуры, а сейчас передана Минобороны, хотя и продолжает выполнять задачи по охране стратегических инфраструктурных объектов.

"Честно, никаких сенсаций", - резюмировал Омелян.

Напомним, после введения военного положения Владимир Омелян провел совещание, на котором появился в военной форме.

Позже в Министерстве обороны заявили, что Омелян не имеет права на ношение военной формы даже во время военного положения.

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