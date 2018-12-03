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В Днепре иностранец слил сотни литров топлива из грузовика

Комментариев: 1
Владелец грузовика вызвал полицию и попытался помешать грабителям, которые продолжали грузить канистры у него на глазах.
Грузовик, из которого выкачивали топливо
Грузовик, из которого выкачивали топливо
Нацполиция Украины

В Днепре на улице Столярова злоумышленники с помощью помпы выкачали топливо из бака грузовика в пластиковые канистры. Правоохранители задержали одного из них – гражданина Азербайджана.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 3 декабря.

Отмечается, что злоумышленников "на горячем" застал владелец грузовика. Мужчина вызвал полицию и попытался помешать грабителям, которые продолжали грузить канистры у него на глазах.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили и задержали одного из преступников. Он оказался 30-летним гражданином Азербайджана, который нелегально прибыл в Украину в апреле этого года и проживал без регистрации.

Правоохранители изъяли автомобиль, который использовали грабители, и вещественные доказательства – канистры с 464 литрами похищенного горючего. Местонахождение сообщника полицейские устанавливают, – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеюе (ч.2 ст. 186 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре иностранец слил сотни литров топлива из грузовика

Ранее в Донецкой области задержали группу злоумышленников, которые вырезали рельсы. Они оружовали на железнодорожном перегоне между селами Дмитровка и Донское.

А в селе Нерубайское Белявского района Одесской области неизвестные ограбили пенсионерку, отобрав у нее 45 тысяч долларов и 4 тысячи евро.

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Теги: Днепр
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Москвошвея    03.12.2018, 19:07
Оценка:  -1
Москвошвея
Эй дарагой,зачэм аристовивал???У миня на ринке хурма совсэм замэрзал,греть салярай хатэл.
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